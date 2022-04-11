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Trabzonspor'un erken şampiyonluk hesabı

Trabzonspor son 5 maçta 9 puan kaybetse de şampiyonluk için gün saymaya devam ediyor. Bordo-mavili takım, Karagümrük'ü yenerek mutlu sona bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Ekleme: 11.04.2022 - 11:06 Güncelleme: 11.04.2022 - 11:07 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 32. haftasını 72 puanla lider kapatan Trabzonspor'da şampiyonluk hesapları değişti. Gaziantep FK ile deplasmanda golsüz berabere kalan bordo-mavili takımda tüm gözler Fatih Karagümrük maçına çevrildi.

Karadeniz ekibi son 5 maçta tam 9 puan kaybetse de şampiyonluk hedefinden uzaklaşmadı.

Yönetim kurulu, Teknik Direktör Abdullah Avcı, futbolcular ve taraftarlar şampiyonluk için gün saymaya devam ediyor.

Abdullah Avcı'nın şampiyonluk hesabı

Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Trabzonspor cuma günü sahasında Karagümrük'ü mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmanın hesaplarını yapıyor.

Karadeniz ekibinin Karagümrük'ü yenerse 34. hafta zorlu Adana Demirspor deplasmanında şampiyonluğunu resmen ilan etme ihtimali de bulunuyor.

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