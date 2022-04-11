  • USD: 14,72 - 14,75
  • EURO: 16,00 - 16,03
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Göztepe iddiaları ortaya atılmıştı! Roman Abramovich'in satın almak istediği kulüp ortaya çıktı...

Rus milyarder Roman Abramovich, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra İngiltere'de yaptırımlara maruz kalmıştı. Premier Lig ekibi Chelsea'yi satışa çıkaran Abramovich için Süper Lig ekibi Göztepe'yi satın alacağı iddialar ortaya atılmıştı. Ancak Rus iş adamının başka bir kulübe talip olduğu belirtildi.

Ekleme: 11.04.2022 - 12:08 Güncelleme: 11.04.2022 - 12:10 / Editör: Ozge Selin
Rus milyarder Roman Abramovich, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra İngiltere'de yaptırımlara maruz kalmıştı. İngiliz Hükümeti, Chelsea Kulübünün sahibi olan Rus iş adamının kulüp üzerinde yetkilerini elinden alarak Abramovich'e kısıtlamalar getirmişti.

Bu gelişmelerin ardından Londra ekibindeki yetkileri elinden alınan Roman Abramovich, Chelsea'yi satışa çıkardı.

Rusya-Ukrayna savaşının yaptırımlarından etkilenen ve satışa çıkardığı Avrupa devi kulübü Chelsea'ye İngilizler tarafından el konulan Rus iş insanı Roman Abramovich'in Türkiye'de bir kulübe yatırım yapabileceği iddia edilmişti.

YATINI TÜRKİYE'YE GETİRMİŞTİ!

Geçen hafta özel uçağı İstanbul'da 7.5 saat kalan Rus oligarkın 140 metre uzunluğunda ve yaklaşık 300 milyon Dolar değerindeki Solaris isimli yatının uluslasarası yaptırımlardan kaçmak için Bodrum'a yönelmesi de merak uyandırmıştı.

Ardından Roman Abramovich, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya arabuluculuk girişiminde İstanbul'da diplomatik temaslarda yer almıştı.

Sonrasında Rus milyarderin, Süper Lig ekibi Göztepe'yi satın alacağı iddiası bomba gibi gündeme gelmişti.

GÖZTEPE İDDİALARI YALANLADI!

Öte yandan Göztepe'nin Başkan Vekili Talat Papatya, kulübün Rus iş adamı Roman Abramovich'e devredildiğine dair çıkan haberleri yalanlamıştı.

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, son zamanda basında sıkça yer alan kulübün Rus milyarder Abramovich'e satıldığı haberlerini yalanladı. Papatya, "Abramovich'in Göztepe'yi alacağını biz de medyadan okuyoruz. Alakası yok" dedi.

ABRAMOVİCH VALENCİA'YI İSTİYOR!

Roman Abramovich, Chelsea'nin satışı tamamlandıktan sonra İspanyol kulübü Valencia'yı satın almaya çalışacağı ifade edildi.

İngiliz basınından Mirror'ın haberine göre Chelsea, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bağlantıları olduğu iddiasıyla Abramovich'e uygulanan İngiltere yaptırımlarının ardından Rus milyarder harekete geçti.

Fonları İngiliz hükümeti tarafından dikte edilen ve Chelsea'yi satışa çıkarmak zorunda kalan Abramovich, yeni bir kulüp satın almak için arayışlara başladı.

Bu yaptırımları daha sonra Avrupa Birliği de izledi ve Rus iş adamına yapılan yaptırımların Avrupa'da da devam edeceği belirtildi.

Haberde Roman Abramovich'in İspanya ile iyi ilşkilerini kullanarak Valencia'yı satın almak isteyeceği açıklandı.

CHELSEA'Yİ DÜNYA DEVİ YAPTI!

Roman Abramovich, 19 yıl boyunca sahibi olduğu İngiliz ekibi Chelsea'de birçok yıldız transferi yaparken başarıdan başarıya koştu.

19 YILDA 21 KUPA KAZANDI!

Rus milyarder, 19 yılda Londra ekibinde 5 Premier Lig, 2 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Avrupa Ligi, 2 İngiltere Süper Kupası, 1 UEFA Süper Kupa, 3 Lig Kupası, 5 FA Cup ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazanarak toplamda 21 kupa sevinci yaşadı.
CHP'li İBB söktüğü dikey bahçelerin yerine 'gri duvarlar' bıraktı!
Kemal Kılıçdaroğlu: İsraf genelgesi çıkartacağız
'Milli Teknoloji Hamlesi' meyvelerini veriyor! İlk çeyrekte 56,8 milyar dolarlık 'teknoloji yoğun ürün' ihracatı
Borsa İstanbul rekor kırdı! Tüm zamanların en yüksek seviyesinde
CHP'nin yalan vaatleri! CHP seçim öncesinde beledilerinde öğrencilere ücretsiz ulaşım sözü vermişti!
Ramazan Kadirov: Kiev'i Ele Geçireceğiz
15 Temmuz darbe girişiminde 1 saatlik mesaj trafiği gerekçeli kararda! İlk mesaj 21.20'de: 'Gizli' koduyla geçildi
New York'ta bomba gibi patlama sesi! Times Meydanı'nda herkes kaçıştı
Almanlardan Türk savunma sanayiine büyük övgü: Türkiye silah teknolojisinin lider üreticisi
Pendik'te Nisa Mihriban bebeği sokağa terk eden anne hakkında istenen ceza belli oldu
Halk TV yorumcusu Salim Şen: Pandemi hastanesi işgalcilerin yapabileceği bir eylem
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Aileler, 3 uçağın kamera görüntülerinin incelenmesini talep etti
İşsizlik rakamları açıklandı
Bucha'da kan donduran görüntüler! Bahçelerden cesetler çıkıyor
Petrolün varil fiyatı 100 doların altına indi! Mazota indirim!
Manavgat yangınında evleri zarar görenler yeni evlerinin anahtarlarını Ramazan Bayramı'nda Başkan Erdoğan'dan alacak
İBB'nin Belgard Ormanı'na yaptığı fahiş zam Merve Boluğur'u çilenden çıkardı! 'Orman mı alıyorum'
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer yeni dava! Yıllar önce vergi kaçırmaya başlamış
CHP’li belediye milletin parasını iç etmiş! Denetim raporuyla ortaya çıktı
Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun yaşadığı iddiası sonrası flaş açıklama! Mezarı açılacak mı?
Türkiye'nin konuştuğu Melek İpek'ten haber var!

Türkiye'nin konuştuğu Melek İpek'ten haber var!

Genç kız 7 başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı: Dehşet anları kamerada

Genç kız 7 başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı: Dehşet anları kamerada

Yeni kabusun adı: Zika

Yeni kabusun adı: Zika

Tarihi uzay yolculuğu görevi başladı! 10 gün boyunca sürecek...

Tarihi uzay yolculuğu görevi başladı! 10 gün boyunca sürecek...

Edirne'de akılalmaz olay! Önce çarptı sonra üzerine 50 TL attı!

Edirne'de akılalmaz olay! Önce çarptı sonra üzerine 50 TL attı!

Sektör temsilcileri tarih verdi: Benzin ve motorinde indirim yolda

Sektör temsilcileri tarih verdi: Benzin ve motorinde indirim yolda