Göztepe iddiaları ortaya atılmıştı! Roman Abramovich'in satın almak istediği kulüp ortaya çıktı...

Rus milyarder Roman Abramovich, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra İngiltere'de yaptırımlara maruz kalmıştı. Premier Lig ekibi Chelsea'yi satışa çıkaran Abramovich için Süper Lig ekibi Göztepe'yi satın alacağı iddialar ortaya atılmıştı. Ancak Rus iş adamının başka bir kulübe talip olduğu belirtildi.

Rus milyarder Roman Abramovich, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra İngiltere'de yaptırımlara maruz kalmıştı. İngiliz Hükümeti, Chelsea Kulübünün sahibi olan Rus iş adamının kulüp üzerinde yetkilerini elinden alarak Abramovich'e kısıtlamalar getirmişti.



Bu gelişmelerin ardından Londra ekibindeki yetkileri elinden alınan Roman Abramovich, Chelsea'yi satışa çıkardı.



Rusya-Ukrayna savaşının yaptırımlarından etkilenen ve satışa çıkardığı Avrupa devi kulübü Chelsea'ye İngilizler tarafından el konulan Rus iş insanı Roman Abramovich'in Türkiye'de bir kulübe yatırım yapabileceği iddia edilmişti.



YATINI TÜRKİYE'YE GETİRMİŞTİ!



Geçen hafta özel uçağı İstanbul'da 7.5 saat kalan Rus oligarkın 140 metre uzunluğunda ve yaklaşık 300 milyon Dolar değerindeki Solaris isimli yatının uluslasarası yaptırımlardan kaçmak için Bodrum'a yönelmesi de merak uyandırmıştı.



Ardından Roman Abramovich, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya arabuluculuk girişiminde İstanbul'da diplomatik temaslarda yer almıştı.



Sonrasında Rus milyarderin, Süper Lig ekibi Göztepe'yi satın alacağı iddiası bomba gibi gündeme gelmişti.



GÖZTEPE İDDİALARI YALANLADI!



Öte yandan Göztepe'nin Başkan Vekili Talat Papatya, kulübün Rus iş adamı Roman Abramovich'e devredildiğine dair çıkan haberleri yalanlamıştı.



Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, son zamanda basında sıkça yer alan kulübün Rus milyarder Abramovich'e satıldığı haberlerini yalanladı. Papatya, "Abramovich'in Göztepe'yi alacağını biz de medyadan okuyoruz. Alakası yok" dedi.



ABRAMOVİCH VALENCİA'YI İSTİYOR!



Roman Abramovich, Chelsea'nin satışı tamamlandıktan sonra İspanyol kulübü Valencia'yı satın almaya çalışacağı ifade edildi.



İngiliz basınından Mirror'ın haberine göre Chelsea, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bağlantıları olduğu iddiasıyla Abramovich'e uygulanan İngiltere yaptırımlarının ardından Rus milyarder harekete geçti.



Fonları İngiliz hükümeti tarafından dikte edilen ve Chelsea'yi satışa çıkarmak zorunda kalan Abramovich, yeni bir kulüp satın almak için arayışlara başladı.



Bu yaptırımları daha sonra Avrupa Birliği de izledi ve Rus iş adamına yapılan yaptırımların Avrupa'da da devam edeceği belirtildi.



Haberde Roman Abramovich'in İspanya ile iyi ilşkilerini kullanarak Valencia'yı satın almak isteyeceği açıklandı.



CHELSEA'Yİ DÜNYA DEVİ YAPTI!



Roman Abramovich, 19 yıl boyunca sahibi olduğu İngiliz ekibi Chelsea'de birçok yıldız transferi yaparken başarıdan başarıya koştu.



19 YILDA 21 KUPA KAZANDI!



Rus milyarder, 19 yılda Londra ekibinde 5 Premier Lig, 2 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Avrupa Ligi, 2 İngiltere Süper Kupası, 1 UEFA Süper Kupa, 3 Lig Kupası, 5 FA Cup ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazanarak toplamda 21 kupa sevinci yaşadı.