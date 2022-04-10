Galibiyet sonrası Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayında bayıldı!

Fenerbahçe galibiyeti sonrası Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayında bayıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında dev derbide Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek son 8 maçta 7. galibiyetini aldı ve ligde ikinci sıraya yükseldi. Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol Spor Programı'nda Rasim Ozan Kütahyalı fenalaşarak bayıldı!



Abdulkerim Durmaz'ın galibiyet sonrası stüdyoya Fenerbahçe forması ile gelerek oynadığı sırasında Rasim Ozan Kütahyalı'nın yanına gittiği görüldü. Daha sonrasında ise kendisinin iyi olmadığını belirten Rasim Ozan Kütahyalı fenalaşarak bayıldı stüdyodan sedye ile çıkarıldı.

