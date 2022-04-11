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Beyaz Gazete
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Dev derbi Galatasaray'ın!

ING Basketbol Süper Ligi 27.haftasından yaşanan dev derbide Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırladı. Sarı kırmızılılar Fenerbahçe'yi 76-70 öağlığ edereken ligdeki 17.galibiyetine ulaştı. Fenerbahçe ise altıncı mağlubiyetiyle tanıştı. .

Ekleme: 11.04.2022 - 23:33 Güncelleme: 11.04.2022 - 23:33 / Editör: Ozge Selin
ING Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı yaşandı. 27. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef, dev derbide kozlarını paylaştı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynan ve büyük bir mücadeleye sahne olan maçtan Galatasaray 76-70'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Sarı-Kırmızılılar ligde 17. galibiyetine ulaşırken, Fenerbahçe ise 6 kez kaybetti.

İLK ÇEYREK SONUCU | Fenerbahçe Beko 18-25 Galatasaray Nef

İLK YARI SONUCU | Fenerbahçe Beko 36-38 Galatasaray Nef

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU | Fenerbahçe Beko 56-58 Galatasaray Nef

MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Beko 70-76 Galatasaray Nef

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