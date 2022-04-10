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Wesley Sneijder: En büyük Cimbom

Galatasaray'ın eski oyuncusu Wesley Sneijder, Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaraylı oyunculara seslenerek, "En büyük Cimbom." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 10.04.2022 - 19:38 Güncelleme: 10.04.2022 - 19:39 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 32. haftası dev bir mücadeleye sahne oluyor. Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı Kadıköy'de ağırlayacak.

20:30'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Dev karşılaşma öncesi Galatasaray'ın eski oyuncusu Wesley Sneijder, sarı-kırmızılılar için video hazırladı.

"En büyük Cimbom"
Sneijder videoda, "En büyük Cimbom. Bugünkü maç zor bir maç olacak, deplasmanda oynamak her zaman zorlu olmuştur. Ama size güveniyorum çocuklar. Bunu yapabilirsiniz.

İyi hissediyorum. Maçı burada kendi ülkemde Hollanda'da izleyeceğim. Sizler için en iyisini diliyorum. Her şeyinizi verin. Yüzde yüzünüzü verin. Hatta daha fazlasını verin. Bu tarz maçlar final tadında...

"Taraftardan iyi enerji alacaksınız"

Taraftardan iyi enerji alacaksınız. Sizi motive etmemize bile gerek yok. Zorlu ama çok güzel bir maç olacak. Her şeyinizi verin ve tadını çıkartın. 3 puanı geri alın. Bir kez daha söylüyorum: En büyük Cimbom..." ifadelerini kullandı.
Wesley Sneijder: En büyük Cimbom


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