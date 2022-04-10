Süper Lig'de dev derbi! Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı konuk ediyor. Dev maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil ve Ozan Tufan maç kadrosunda yer almazken Galatasaray'da ise sakatrlıkları bulunan Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed derbi kadrosunda yer almıyor. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak. Hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşma, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.



DERBİDE İLK 11'LER BELLİ OLDU!



FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Kim, Serdar, Ferdi, Crespo, Zajc, Mert, İrfan, Rossi, Serdar.



GALATASARAY: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Berkan, Babel, Kerem, Gomis.