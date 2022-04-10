Mesut Özil'den derbi paylaşımı
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'den Galatasaray maçı öncesi derbi paylaşımı geldi.
Fenerbahçe'de İttifak Holding Konyaspor maçının ardından kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Galatasaray'la oynanacak dev maç öncesi Instagram hesabından paylaşım yaptı.
Sezonun ilk yarısında oynanan Galatasaray derbisinde takımının ilk golünü atan deneyimli yıldız, sevinç fotoğrafını paylaştı ve "Başarılar takım" mesajını yazdı.
Sezonun ilk yarısında oynanan Galatasaray derbisinde takımının ilk golünü atan deneyimli yıldız, sevinç fotoğrafını paylaştı ve "Başarılar takım" mesajını yazdı.