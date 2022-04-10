Fenerbahçe Safiport, Euroleague'i finalde kaybetti

Fenerbahçe Safiport, FIBA Euroleague finalinde Macar ekibi Sopron Basket'e 60-55 mağlup oldu ve turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Daha önce 3 kez finalde bu kupayı kaybeden Fenerbahçe, bu kez taraftarının desteğine rağmen sahadan bir kez daha mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe Safiport, FIBA Euroleague finalinde Macar ekibi Sopron Basket'e 60-55 mağlup oldu ve turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Daha önce 3 kez finalde bu kupayı kaybeden Fenerbahçe, bu kez taraftarının desteğine rağmen sahadan bir kez daha mağlup ayrıldı.



Sopron Basket 61-55 Fenerbahçe Safiport (Maç sonucu)



İLK PERİYOT SONUCU: 16-6

İLK YARI SONUCU: 29-19

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 45-38



