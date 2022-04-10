Fenerbahçe - Galatasaray - CANLI SKOR

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı ağırlıyor.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide karşı karşıya geliyor.



Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan derbi, saat 20.30'da başladı. Atilla Karaoğlan'ın yönettiği mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.



Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan 31 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 41 puanla 31. haftayı averajla 13. sırada tamamladı.