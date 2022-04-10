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Abdullah Avcı'dan şampiyonluk açıklaması!

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, şampiyonluğu bir hafta ertelediklerini söyledi.

Ekleme: 10.04.2022 - 00:21 Güncelleme: 10.04.2022 - 00:23 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK sahasında lider Trabzonspor'u ağırladı. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, şampiyonluğun sabır istediğini ve sadece bir hafta daha ertelediklerin söyledi. Avcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bir hafta erteledik"

"Bugün itibarıyla Marek'i kazandık. Vitor, uzun süre itibarıyla döndü. İç saha lideri bir takımla oynadık. Şampiyonluk sabır isteyen bir şeydir. İçlerindeki duyguyla, bir an evvel sonuç almak istiyorlar. Bir hafta daha erteledik."

"Taraftarımızı şölene bekliyorum"

"Sona doğru gidiyoruz. Her şey bizim için güzel. Karagümrük maçı, sahamızda oynayacağız. Bütün taraftarlarımızı bu şölene bekliyorum."

"Eğlensinler"

"Taraftarımıza söylüyorum. Bayrama kadar eğlensinler, bu senenin keyfini çıkarsınlar.”
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