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Trabzonspor ve Beşiktaş derbisi! İki takımda taktiğini belirledi!

Süper Lig'de şampiyonluğa sayılı maçı kalan Trabzonspor, Beşiktaş'ı ağırlayacak. İki takım da derbi öncesi taktiğini belirledi.

Ekleme: 1.04.2022 - 11:39 Güncelleme: 1.04.2022 - 11:39 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Derbi öncesi iki teknik adamın taktiği de belli oldu.

BASKIYLA RAKİBİ ZORLAYACAK
Trabzonspor'un başarılı teknik direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş maçında hızlı bir oyun başlangıcı planlıyor.

Kartal'ın yeni hocası Valerien Ismael'in derbiye 3'lü savunmayla çıkacağını göz önünde bulunduran Trabzonspor 'un teknik patronu, ön alanda yapılacak baskıyla rakibi hataya zorlayacak.

Fırtına'nın en önemli kozu da stadı tıklım tıklım dolduracak taraftarı olacak. Avcı'nın sahaya süreceği ilk 11 de büyük oranda netleşti. Cezası biten Uğurcan kaleye dönüyor. Ahmetcan'ın sakatlığı, Peres'in de kart cezasında savunma dörtlüsünde Dorukhan, Hüseyin, Denswil ve Puchacz'ın olması bekleniyor. Orta sahada Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür üçlüsünün başlaması yüksek ihtimal. Kanatlarda Nwakaeme-Visca ikilisinin yeri garanti. İleri uçta Cornelius bir adım önde ancak Djaniny de formayı zorluyor.

ISMAEL'İN YIKIM PLANI: ŞOK PRES
Liderlik koltuğunda oturan rakibin güçlü yönlerini ve zayıflıklarını analiz eden teknik direktör Valerien Ismael, bordo-mavililere karşı maçın taktiğini de büyük ölçüde belirledi.

Futbolcularıyla ve ekibiyle yaptığı konuşmalarda Karadeniz ekibinin karşılaşmaların ilk yarısında savunmada daha fazla zayıf kaldığını ifade eden Fransız teknik adam, golü erken bularak skor avantajını ellerine geçirmek istediklerini söyledi.

Şok preslerle Trabzonspor'un savunma dengesini bozmak isteyen Ismael, ardından da ikinci 45 dakikada daha dengeli bir futbolla sahadan istediği sonucu alarak ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Fransız çalıştırıcının futbolcuların durumuyla ilgili de bireysel olarak görüşmeler yaptığı bildirildi.
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