  • USD: 14,66 - 14,69
  • EURO: 16,21 - 16,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Herkes Beşiktaş’ı beklerken Burak Yılmaz’ın yeni takımı şaşırtacak!

Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen Burak Yılmaz, geçtiğimiz günlerde milli takımdan emeklilik kararı alarak futbolseverlerde üzüntüye sebep oldu. Türk futbolunun en kariyerli futbolcularından birisi olan tecrübeli golcünün, Lille ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Süper Lig'de Beşiktaş'a imza atacağı söylenen Burak Yılmaz için şaşırtıcı bir iddia daha geldi.

Ekleme: 1.04.2022 - 22:59 Güncelleme: 1.04.2022 - 23:07 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş formalarını giyen Burak Yılmaz, kariyerine Fransa'da Lille forması altında devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon transfer olduğu Lille'de destansı bir şampiyonluğa imza atan yıldız golcü, bu sezon eleştirilerin hedefinde.

Milli takımdan da emekli olma kararını alan Burak Yılmaz, sezon sonunda Lille'den ayrılmaya hazırlanıyor.

Yeni takımı hakkında birçok spekülasyon bulunan golcü oyuncunun ismi Beşiktaş ile anılıyordu.

Lille'de sona erecek sözleşmesinin ardından Beşiktaş'a imza atacağı yönünde haberler bulunan Burak için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş forması giymesi beklenen Burak Yılmaz'ın son transferini ABD'ye yapacağı öğrenildi.

MLS takımlarından yüksek ücretli teklifler aldığı öğrenilen Burak Yılmaz'ın kararını yakın zamanda vermesi bekleniyor.

A Spor muhabiri Sercan Dikme, Burak Yılmaz'ın geleceği hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin Burak Yılmaz hakkında verdiği bilgiler şöyle:

'Beşiktaş kulübü ile Burak Yılmaz arasında herhangi bir görüşme olmadı. Beşiktaş'ta yeni dönemde verilecek yıllık ücretler aşağı yukarı belli.'

'Burak Yılmaz'a ABD'den MLS liginden teklifler var. Ciddi anlamda meblağ olarak bol sıfırlı teklifler var.'

'Kariyer planlaması artık biraz oraya doğru çevrilecek gibi duruyor.'

Lille'de forma giydiği ilk sezonda takımını şampiyonluğa götüren Burak Yılmaz, bu sezon düşüş gösteren performansı nedeniyle eleştirildi.

37 yaşındaki golcü, Türkiye'nin Portekiz ile oynadığı mücadelenin ardından da milli takımdan emekli oldu.

Adalet Bakanlığından 'Kaşıkçı' kararı: Davanın Suudi Arabistan'a devri uygun bulundu
Rusya geri çekildi AP Başkanı Kiev'e koştu: Zelenskiy ile görüşüp fotoğraf paylaştı
İşte 10 maddede dünyada ve Türkiye'de doğal gaz gerçeği!
Rusya'dan açıklama: Vurulan petrol rafinerisinin Rus ordusuyla ilgisi yok
İlk teravih kılındı! Camilere akın ettiler: Yurtta ramazan coşkusu
'Bu konuda net olmalıyız' diyerek duyurdu: Hepimiz biraz daha fakirleşeceğiz
Ayasofya-i Kebir Camii'nde Ramazan heyecanı: 88 yıl sonra bir ilk...
Çanakkale Kazdağları’nda yangın!
1 Nisan koronavirüs verileri açıklandı!
Bakan Koca 'Çok mutluyuz' diyerek duyurdu! İstanbul'da oran üçte bire indi
Başkan Erdoğan Herzog ile görüştü
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in o sözlerine yanıt
CHP ve HDP'yi eleştirdiği için görevden alınmıştı! Yavuz Ağıralioğlu ilk kez konuştu: Karar bana bildirilmemişti
Başkan Erdoğan Putin görüşmesi sona erdi!
CHP'li Tüfekçioğlu'nun başkan vekilliği düşürüldü
Başkan Erdoğan'dan gençlere sosyal medya uyarısı! Düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğiz
Dmitro Kuleba: Türkiye görüşme organize ederse memnun oluruz
Sırbistan Cumhurbaşkanı 'Herkes benden sıkıldı' deyip buzdolabından çıktı!
Başkan Erdoğan açıkladı! Zelenskiy-Putin görüşmesi İstanbul'da mı yapılacak?
Rusya gazı kesecek mi? Resmi açıklama geldi: Putin kararnameyi imzalamıştı
Putin'in talimatı sonrası Gazprom harekete geçti: Ruble ile ödeme yapmayana gaz yok

Putin'in talimatı sonrası Gazprom harekete geçti: Ruble ile ödeme yapmayana gaz yok

Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca uzatıldı

Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca uzatıldı

Karın ağrısı, kusma, ishal… Ailelere salgın uyarısı: Çocukları tehdit ediyor!

Karın ağrısı, kusma, ishal… Ailelere salgın uyarısı: Çocukları tehdit ediyor!

2022 Katar Dünya Kupası grup kuraları çekildi!

2022 Katar Dünya Kupası grup kuraları çekildi!

Yasaklandı! Valilik saat vererek duyurdu

Yasaklandı! Valilik saat vererek duyurdu

Buna herkes çok şaşırdı! Yapay zeka, briçte zafere ulaştı

Buna herkes çok şaşırdı! Yapay zeka, briçte zafere ulaştı