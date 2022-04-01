Herkes Beşiktaş’ı beklerken Burak Yılmaz’ın yeni takımı şaşırtacak!

Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen Burak Yılmaz, geçtiğimiz günlerde milli takımdan emeklilik kararı alarak futbolseverlerde üzüntüye sebep oldu. Türk futbolunun en kariyerli futbolcularından birisi olan tecrübeli golcünün, Lille ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Süper Lig'de Beşiktaş'a imza atacağı söylenen Burak Yılmaz için şaşırtıcı bir iddia daha geldi.

Süper Lig'de Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş formalarını giyen Burak Yılmaz, kariyerine Fransa'da Lille forması altında devam ediyor.



Geçtiğimiz sezon transfer olduğu Lille'de destansı bir şampiyonluğa imza atan yıldız golcü, bu sezon eleştirilerin hedefinde.



Milli takımdan da emekli olma kararını alan Burak Yılmaz, sezon sonunda Lille'den ayrılmaya hazırlanıyor.



Yeni takımı hakkında birçok spekülasyon bulunan golcü oyuncunun ismi Beşiktaş ile anılıyordu.



Lille'de sona erecek sözleşmesinin ardından Beşiktaş'a imza atacağı yönünde haberler bulunan Burak için yeni bir iddia ortaya atıldı.



Beşiktaş forması giymesi beklenen Burak Yılmaz'ın son transferini ABD'ye yapacağı öğrenildi.



MLS takımlarından yüksek ücretli teklifler aldığı öğrenilen Burak Yılmaz'ın kararını yakın zamanda vermesi bekleniyor.



A Spor muhabiri Sercan Dikme, Burak Yılmaz'ın geleceği hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.



A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin Burak Yılmaz hakkında verdiği bilgiler şöyle:



'Beşiktaş kulübü ile Burak Yılmaz arasında herhangi bir görüşme olmadı. Beşiktaş'ta yeni dönemde verilecek yıllık ücretler aşağı yukarı belli.'



'Burak Yılmaz'a ABD'den MLS liginden teklifler var. Ciddi anlamda meblağ olarak bol sıfırlı teklifler var.'



'Kariyer planlaması artık biraz oraya doğru çevrilecek gibi duruyor.'



Lille'de forma giydiği ilk sezonda takımını şampiyonluğa götüren Burak Yılmaz, bu sezon düşüş gösteren performansı nedeniyle eleştirildi.



37 yaşındaki golcü, Türkiye'nin Portekiz ile oynadığı mücadelenin ardından da milli takımdan emekli oldu.



