2022 Katar Dünya Kupası grup kuraları çekildi!

Futbolseverlerin merakla beklediği 2022 Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu. A Milli Takımımızın katılamadığı dev turnuva, Kasım ve Aralık ayı arasında Katar'da düzenlenecek. Turnuva öncesinde futbolseverlerin heyecanı giderek artarken, futbol tarihinin en büyük kupasına hangi ülkenin ulaşacağı da heyecan ve merak konusu oldu. İşte 2022 Dünya Kupası grupları...

Bu yıl Katar'da düzenlenecek olan 2022 Katar Dünya Kupası için heyecan giderek artıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği turnuvada grup kuraları çekildi.



Tarihte ilk kez kış ayları içerisinde düzenlenecek olan Dünya Kupası, 21 Kasım ve 18 Aralık tarihlerinde oynanacak.



Kupada yer alan 32 takım, 8 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, adlarını son 16 turuna yazdıracak.



Şu ana kadar 29 takımın katılma hakkı kazandığı turnuvada mücadele edecek son üç ekip, play-off maçlarının ardından belirlenecek.



Bu akşam 19.00'da başlayan kura çekimiyle birlikte merakla beklenen Dünya Kupası grupları belli oldu.



Dünya Kupas bileti alan ülkeler şöyle:



Katar, Brezilya, Belçika, Fransa, Arjantin, İngiltere, İspanya, Portekiz, Meksika, Hollanda, Danimarka, Almanya, Uruguay, İsviçre, ABD, Hırvatistan, Senegal, İran, Japonya, Fas, Sırbistan, Polonya, Güney Kore, Tunus, Kamerun, Kanada, Ekvador, Suudi Arabistan ve Gana.



Son 3 takım ise play-off'larla belirlenecek.



İŞTE 2022 DÜNYA KUPASI GRUPLARI



A GRUBU: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda.



Turnuvanın açılış maçı, Katar ve Ekvador arasında oynanacak.



B GRUBU: İngiltere, İran, ABD, Play-off'tan gelecek takım



C GRUBU: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya



D GRUBU: Fransa, Danimarka, Tunus, Play-off'tan gelecek takım



E GRUBU: İspanya, Almanya, Japonya, Play-off'tan gelecek takım



F GRUBU: Belçika, Fas, Hırvatistan, Kanada



G GRUBU: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun



H GRUBU: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana







