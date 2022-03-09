TFF Başkanı Nihat Özdemir'den MHK kararına ilişkin açıklama: Kararımız kesin

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 17 ismi listeden çıkarmıştı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kararımız kesindir" ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken toplamda 17 ismi listeden çıkardı. Hem yaş sınırı hem de kulüplerin şikayetlerini göz önünde bulunduran MHK, bu sezonu tamamlayacak hakemleri güncelledi.



Kurul, yıllardır tartışmalı kararlara imza atan, adaletsiz yönetimleri ile Türk futbolunun dinamikleriyle oynayan, Anadolu takımlarının umutlarını yok eden, başta Cüneyt Çakır olmak üzere 13 orta hakeme ve 4 VAR hakemine artık görev vermeyeceğini açıkladı.



'Kararımız kesindir'

Konuyla ilgili NTV Spor'a konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, 'Merkez Hakem Kurulu'ndan hakemlerle ilgili bir karar geldi. Ben de federasyon başkanı olarak konuyu yönetim kurulumuza taşıdım.' diyen Özdemir oy birliği ile karar aldıklarını açıklarken, 'Gelen tepkilerle ilgili bir yorumum olmaz. Kararımız kesindir' ifadelerini kullandı.