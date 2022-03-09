  • USD: 14,47 - 14,50
  • EURO: 15,75 - 15,78
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Milli güreşçi Emre Mutlu Avrupa Şampiyonu oldu!

Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Emre Mutlu altın, Mustafa Safa Yıldırım ise bronz madalya kazandı.

Ekleme: 9.03.2022 - 10:43 Güncelleme: 9.03.2022 - 10:48 / Editör: Ozge Selin
Bulgaristan'ın Filibe kentinde devam eden organizasyonda Emre Mutlu, grekoromen stil 55 kilo finalinde Bulgar rakibi Denis Krasimirov Demirov ile karşılaştı.

Rakibini 12-6 yenen Emre, altın madalyanın sahibi oldu.

MUSTAFA SAFA'DAN BRONZ MADALYA
Mustafa Safa Yıldırım ise grekoromen stil 63 kilo bronz madalya mücadelesinde Ermeni Vladimir Haroyan ile karşı karşıya geldi.

Haroyan'ı 3-1 yenen Mustafa Safa, bronz madalya kazandı.

Milli güreşçi Emre Mutlu Avrupa Şampiyonu oldu!

2 GÜREŞÇİMİZ FİNALDE
Kadir Kamal, grekoromen stil 67 kiloda İsveçli Niklas Jan Olov Pontus Oehlen'i 8-1 yenerek finale çıktı.

Kadir, finalde Gürcü Diego Chkhikvadze ile karşılaşacak.

Abdullah Toprak ise grekoromen stil 72 kiloda Ermeni Shant Khachatryan'ı 4-0 yenerek finale adını yazdırdı.

Abdullah, finalde Gürcü Giorgi Chkhikvadze ile karşı karşıya gelecek.

Altın madalya şansını yitiren Mükremin Aktaş, grekoromen stil 60 kiloda bronz madalya için minderde yerini alacak.

Öte yandan 87 kiloda Muhittin Sarıçiçek, repesaj mücadelesinde Azerbaycanlı Lachin Valiyev'e 7-5 yenilerek madalya maçına çıkma şansını kaybetti.
Atak helikopterinin ilk ihracatı gerçekleşti!
İşgalde 14'üncü gün: Eşi görülmemiş yaptırımlar uygulanan Rusya saldırılarını sürdürüyor
Erken seçim anketi yapan CHP'li Fikri Sağlar neye uğradığını şaşırdı!
Azak Denizi'nde bekletilen buğday ve ayçiçeği yüklü gemiler nasıl Türkiye'ye gelecek? İşte detaylar
CHP'li Aydın Büyükşehir’deki yolsuzluk soruşturması Ankara’ya uzandı! Mansur Yavaş’ın gözde ismi 2 yılla yargılanacak
Kritik görüşme öncesi Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan ilk mesaj: Çavuşoğlu sayesinde...
Rusya zırhlı trenlerle ağır silahlarını Ukrayna'ya gönderdi!
Fransız bakan ve genel kurmay başkanı Rusya'da gizli bir toplantı gerçekleştirdi!
CHP'li Engin Altay 'Zeytin işleme tesisi inşa edeceğiz' diye izin alarak kaçak villa dikmiş
Rusya-Ukrayna savaşının maliyeti 1 trilyon dolar
ABD Dışişleri Müsteşarı: Türkiye Montrö Sözleşmesi kapsamında güçlü adımlar attı
Rusya-Ukrayna savaşında umuda kaçış!
Lavrov, Türkiye'ye geliyor!
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Türkiye ziyareti başlıyor
Dünya devlerinden Rusya kararı: Restoranlarını kapatıyorlar
Rusya, Ukrayna'da geçici ateşkesi bir gün daha uzattı
Aksaray Valisi stokçulara baskın yaptı! Market rafında olmayan ayçiçek yağı depodan çıktı
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü?
Pentagon'dan uçuşa yasak bölge açıklaması: İlan edilmesi çok zor
Putin'den yaptırımlara karşı ilk adım: Ürün ve hammadde ihracını yıl sonuna kadar yasakladı
Yerli COVID-19 aşısı Turkovac flaş gelişme! Bu bir ilk olacak...

Yerli COVID-19 aşısı Turkovac flaş gelişme! Bu bir ilk olacak...

Kredi kartı limiti için flaş talep! Vergi ödemeleri...

Kredi kartı limiti için flaş talep! Vergi ödemeleri...

UEFA'dan tarihi karar!

UEFA'dan tarihi karar!

Rusya-Ukrayna savaşı araba fiyatlarını etkileyecek mi?

Rusya-Ukrayna savaşı araba fiyatlarını etkileyecek mi?

Herkesi ilgilendiriyor! Vergi maratonu başladı: Kim ne ödeyecek? İşte detaylar...

Herkesi ilgilendiriyor! Vergi maratonu başladı: Kim ne ödeyecek? İşte detaylar...

Marmaray’da ‘neden sevişiyorsunuz’ kavgası! Gençlere tekme tokat saldırdı

Marmaray’da ‘neden sevişiyorsunuz’ kavgası! Gençlere tekme tokat saldırdı