Milli güreşçi Emre Mutlu Avrupa Şampiyonu oldu!

Bulgaristan'ın Filibe kentinde devam eden organizasyonda Emre Mutlu, grekoromen stil 55 kilo finalinde Bulgar rakibi Denis Krasimirov Demirov ile karşılaştı.Rakibini 12-6 yenen Emre, altın madalyanın sahibi oldu.MUSTAFA SAFA'DAN BRONZ MADALYAMustafa Safa Yıldırım ise grekoromen stil 63 kilo bronz madalya mücadelesinde Ermeni Vladimir Haroyan ile karşı karşıya geldi.Haroyan'ı 3-1 yenen Mustafa Safa, bronz madalya kazandı.2 GÜREŞÇİMİZ FİNALDEKadir Kamal, grekoromen stil 67 kiloda İsveçli Niklas Jan Olov Pontus Oehlen'i 8-1 yenerek finale çıktı.Kadir, finalde Gürcü Diego Chkhikvadze ile karşılaşacak.Abdullah Toprak ise grekoromen stil 72 kiloda Ermeni Shant Khachatryan'ı 4-0 yenerek finale adını yazdırdı.Abdullah, finalde Gürcü Giorgi Chkhikvadze ile karşı karşıya gelecek.Altın madalya şansını yitiren Mükremin Aktaş, grekoromen stil 60 kiloda bronz madalya için minderde yerini alacak.Öte yandan 87 kiloda Muhittin Sarıçiçek, repesaj mücadelesinde Azerbaycanlı Lachin Valiyev'e 7-5 yenilerek madalya maçına çıkma şansını kaybetti.