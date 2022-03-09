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Galatasaray'dan MHK açıklaması! 'Büyük sorunların varlığının kabulüdür'

MHK'nin 13 hakeme sezon sonuna kadar görev vermeyeceğini açıklamasının ardından Galatasaray, konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Ekleme: 9.03.2022 - 17:17 Güncelleme: 9.03.2022 - 17:17 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray Kulübü, MHK'nin 13 hakeme sezon sonuna kadar görev vermeyeceği yönündeki kararına ilişkin bir açıklama yayınladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Biz, kapalı kapılar ardında, ben dedim, oldu zihniyeti ile yapılan değil; şeffaf, kriterleri belli, tüm kulüplerin fikirleri alınarak ortak aklın ürünü olan, doğru zamanda ve vicdanların rahat olacağı bir sistem kurulmasını talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;

Galatasaray Spor Kulübü, taraflı, tarafsız herkesin kabul ettiği üzere, hatalı Hakem kararlarından bu sezon olumsuz anlamda en fazla etkilenen kulüp olmuştur. Sadece kendimiz için değil, sahaya çıkan tüm kulüpler için adalet isteğimizi, Merkez Hakem Kurulu sisteminin, işleyişinin şeffaf ve adaletli bir şekilde değişmesi gerektiğini defalarca dile getirdik.

TFF’nin hakem ve gözlemci klasmanlarını yeniden belirleme kararı hakkında yaptığı açıklamayı büyük bir dikkatle inceledik. Bunca haksızlığa uğramış bir kulüp olarak, değişiklik isteğimiz ortadadır. Bu süreçte bu talebimizi her mecrada birçok kez ifade ettik. Alınan bu karar kulübümüzün dile getirdiği Türk futbolundaki büyük sorunların varlığının bir kabulüdür.

Galatasaray Spor Kulübü’nün talebi sadece kişilerin değil, sistemin işleyişinin değişmesi ile ilgilidir. Biz, kapalı kapılar ardında, ben dedim, oldu zihniyeti ile yapılan değil; şeffaf, kriterleri belli, tüm kulüplerin fikirleri alınarak ortak aklın ürünü olan, doğru zamanda ve vicdanların rahat olacağı bir sistem kurulmasını talep ediyoruz.

Türk futbolunun geleceği için her zaman masada bulunacağımızı ve alınan tüm kararların takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.
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