  • USD: 14,47 - 14,50
  • EURO: 15,75 - 15,78
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Galatasaray Barcelona maçı kamp kadrosu açıklandı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Barcelona deplasmanına konuk olacak. Temsilcimizin kamp kadrosu duyuruldu.

Ekleme: 9.03.2022 - 10:55 Güncelleme: 9.03.2022 - 11:01 / Editör: Ozge Selin
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında 10 Mart Perşembe günü Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Galatasaray'da Barcelona maçının kamp kadrosu da belli oldu.

Galatasaray Barcelona maçı kamp kadrosu açıklandı!

ARDA TURAN GÖTÜRÜLMEDİ
Kendisi için hazırlanan özel program dahilinde takımdan ayrı çalışan Arda Turan, eski takımı Barcelona'ya karşı oynanacak deplasman maçının kamp kadrosunda yer almadı.

UEFA listesinde yer almayan Omar Elabdellaoi ve Semih Kaya ise Barcelona maçı sonrası gerçekleştirilecek Beşiktaş maçı çalışmaları dikkate alınarak kafilede yer aldı.
Atak helikopterinin ilk ihracatı gerçekleşti!
İşgalde 14'üncü gün: Eşi görülmemiş yaptırımlar uygulanan Rusya saldırılarını sürdürüyor
Erken seçim anketi yapan CHP'li Fikri Sağlar neye uğradığını şaşırdı!
Azak Denizi'nde bekletilen buğday ve ayçiçeği yüklü gemiler nasıl Türkiye'ye gelecek? İşte detaylar
CHP'li Aydın Büyükşehir’deki yolsuzluk soruşturması Ankara’ya uzandı! Mansur Yavaş’ın gözde ismi 2 yılla yargılanacak
Kritik görüşme öncesi Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan ilk mesaj: Çavuşoğlu sayesinde...
Rusya zırhlı trenlerle ağır silahlarını Ukrayna'ya gönderdi!
Fransız bakan ve genel kurmay başkanı Rusya'da gizli bir toplantı gerçekleştirdi!
CHP'li Engin Altay 'Zeytin işleme tesisi inşa edeceğiz' diye izin alarak kaçak villa dikmiş
Rusya-Ukrayna savaşının maliyeti 1 trilyon dolar
ABD Dışişleri Müsteşarı: Türkiye Montrö Sözleşmesi kapsamında güçlü adımlar attı
Rusya-Ukrayna savaşında umuda kaçış!
Lavrov, Türkiye'ye geliyor!
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Türkiye ziyareti başlıyor
Dünya devlerinden Rusya kararı: Restoranlarını kapatıyorlar
Rusya, Ukrayna'da geçici ateşkesi bir gün daha uzattı
Aksaray Valisi stokçulara baskın yaptı! Market rafında olmayan ayçiçek yağı depodan çıktı
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü?
Pentagon'dan uçuşa yasak bölge açıklaması: İlan edilmesi çok zor
Putin'den yaptırımlara karşı ilk adım: Ürün ve hammadde ihracını yıl sonuna kadar yasakladı
Yerli COVID-19 aşısı Turkovac flaş gelişme! Bu bir ilk olacak...

Yerli COVID-19 aşısı Turkovac flaş gelişme! Bu bir ilk olacak...

Kredi kartı limiti için flaş talep! Vergi ödemeleri...

Kredi kartı limiti için flaş talep! Vergi ödemeleri...

UEFA'dan tarihi karar!

UEFA'dan tarihi karar!

Rusya-Ukrayna savaşı araba fiyatlarını etkileyecek mi?

Rusya-Ukrayna savaşı araba fiyatlarını etkileyecek mi?

Herkesi ilgilendiriyor! Vergi maratonu başladı: Kim ne ödeyecek? İşte detaylar...

Herkesi ilgilendiriyor! Vergi maratonu başladı: Kim ne ödeyecek? İşte detaylar...

Marmaray’da ‘neden sevişiyorsunuz’ kavgası! Gençlere tekme tokat saldırdı

Marmaray’da ‘neden sevişiyorsunuz’ kavgası! Gençlere tekme tokat saldırdı