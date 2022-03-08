Süper Lig yayın ihalesinde gözler 14 Mart'ta! İhaleyi kim alacak?

TFF mevcut yayıncı kuruluş olan Digiturk ile anlaşma sağlanamadığını duyurdu. TFF Yayın İhale Komisyonu, 3 paket için en yüksek teklifi yapan yayıncı kuruluşa verdiği süre içinde imza atmaması sonucunda ikinci teklifleri değerlendirmeye alıp 14 Mart’a kadar süre tanıdı.

Süper Lig ve 1. Lig maçlarının yeni sezondaki yayıncısını belirlemek için düzenlenen ihalede sürpriz bir gelişme yaşandı. 96 Süper Lig ve tüm Spor Toto 1. Lig maçlarının canlı yayınları ile, Süper Lig özetleri, dijital platformlardan kısa özetler, radyo yayınları, bahis platformlarından ve GSM şebekelerinden yayınları kapsayan paketler için toplam 1 milyar 295 milyon lira teklif eden ve bu önerisi kabul edilen Digiturk, sözleşme imzalamaya gelmedi.



PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?

Yayın ihalesinde B planı devreye girdi. TFF Yayın İhale Komisyonu'nun 28 Şubat'ta gerçekleştirdiği toplantının ardından 3 yılı kapsayan tüm teklifleri değerlendirip, bütün yayın haklarını içeren Paket 4 için Digiturk'ün vermiş olduğu 2 milyar 105 milyon+KDV'lik teklifi geri çevirdiğini duyurmuş, Paket 1-A'ya gelen 810 milyon TL+KDV'lik teklif de reddedilmişti. Paket 1, Paket 2 ile Paket 3 için en yüksek teklifi yapan yayıncı kuruluşa, yayın hakkı sözleşmesinin imzalanması için düne kadar süre verildiği ifade edilmişti.



GÖZLER 14 MART'TA

Ancak yayıncı kuruluş belirtilen sürede imzayı atmadı ve sıra diğer yayıncılara geçti. 5 pakete en iyi ikinci teklifi veren Saran'a ve 2 pakete en iyi teklifi yapan TRT'ye 14 Mart saat 17.00'ye kadar yayın hakkı sözleşmesinin imzalanması için süre verildi. Yayıncı kuruluş, Paket 1-B, 1-C, 1- D, 1-E, 1-F, Paket 2 ve Paket 3'e toplamda 1 milyar 295 milyon TL+KDV teklif vermiş, TFF'den yapılan açıklamada da bu teklife onay çıktığı duyurulmuştu. Şimdi gözler, 14 Mart'a çevrildi.



HANGİ PAKET, NEYİ KAPSIYOR?

PAKET 1-A: 8'i hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 210 (2022-23 sezonu için 238 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları

PAKET 1-B: 4'ü hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 60 (2022-23 sezonu için 68 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları

PAKET 1-C: 4'ü hafta içine denk gelen derbi olmak üzere, 36 hafta içi Süper Lig maçının canlı yayını hakları

PAKET 1-D: TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın hakları ve özetleriyle Süper Lig maçlarının geniş özetleriyle haber amaçlı görüntü hakları

PAKET 1-E: Dijital platformlardan Süper Lig kısa özet hakları

PAKET 1-F: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının radyo yayın hakları

PAKET 2: Süper Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında canlı yayın hakkı

PAKET 3: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında düşük çözünürlüklü olarak İnternet TV ve GSM şebekeleri canlı yayın hakkı

PAKET 4: Paket 1, Paket 2 ve Paket 3'e giren yayın haklarının tamamı