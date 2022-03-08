  • USD: 14,30 - 14,33
  • EURO: 15,53 - 15,56
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fenerbahçe Miguel Crespo'nun bonservis bedelini açıkladı!

Sezon başında Vitor Pereira'nın özel isteğiyle transfer edilen ve ilk haftalarda gösterdiği performansla çok eleştirilen Miguel Crespo, Fenerbahçe'nin göz bebeğine dönüştü. Son oynanan Trabzonspor maçında 13 kilometre koşan Portekizli oyuncunun, 10 milyon eurodan aşağı satılmayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe Miguel Crespo'nun bonservis bedelini açıkladı!
Ekleme: 8.03.2022 - 10:46 Güncelleme: 8.03.2022 - 10:50 / Editör: Ozge Selin
fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, sarı-lacivertli takımdaki performansıyla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. Estoril'den 1.5 milyon euro karşılığında transfer edilen 25 yaşındaki Portekizli oyuncuyla Atletico Madrid ve Everton kulüplerinin ilgilendiği öğrenildi.

Crespo en az 10 milyon euro

Sarı-lacivertliler, Crespo için 10 milyon Euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeyi düşünmüyor. Atletico Madrid'in devre arasında sarı-lacivertli kulübe satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu ancak Fenerbahçe'nin geri çevirdiği öğrenildi. Crespo için sezon sonunda gelecek teklifler değerlendirilecek.

Fenerbahçe forması altında bu sezon 19 maça çıkan Portekizli oyuncu, 1 gol ve 1 asistle oynadı. Transfermarkt verilerine göre Crespo'nun güncel değeri 2.5 milyon euro.
Zelenskiy'den Rusya Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek çıkış: Kırım ve Donbass...
İstanbul'da ulaşım kaosu! Metroda yine izdiham yaşandı...
Putin'i ikna edecek iki liderden biri Erdoğan!
Rusya Ukrayna savaşı kritik aşamada! Dakika dakika son gelişmeler...
İsrail polisi Filistinli genci vurdu!
Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
Fethiye Kelebekler Vadisi'nde 7 aylık hamile eşini 400 bin lira için kayalıklardan iterek öldürdü! Gerekçeli karar açıklandı
Rusya'nın Ukrayna'da öncelikle hedeflediği 5 başlık!
10 gün için Rusya'ya uygulanan yaptırımlar İran ve Kuzey Kore'yi geçti!
Fırat Kalkanı bölgesinde terör örgütüne darbe!
'Kişilere hizmet bitti' diyen İmamoğlu'nun niyeti belli oldu! Belediyeyi kendi şirketi için kullanıyor...
ABD '11 Eylül'ün 20'nci korsanı'nı serbest bıraktı!
Rusya'da Ukraynalılara 'ahlaksız' teklif: Ya ölün ya da...
Putin'e yakınlığı ile bilinen Kadirov'dan Zelensky'e tehdit: Rusya'ya kaçsan daha iyi olur yoksa Saakaşvili’nin kaderini yaşarsın
Savaştan kaçan Ukraynalı kadınlara fuhuş tuzağı
ABD'den Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek hamle!
Kadınlara emeklilik ve vergi avantajı! Çeyiz yardımı, tazminat, izin, bakıcı, istihdam destekleri de devrede!
Ayçiçekte sıkıntı yok! Stokçuların adet yalanı: İsteyene depodan getiriyoruz
Avrupa’da doğalgaz fiyatları 12 günde yüzde 160 arttı!
Tarım Bakanlığı'nda ayçiçek yağı zirvesi! Ayçiçekte kıtlık yok
Yerli COVID-19 aşısı Turkovac flaş gelişme! Bu bir ilk olacak...

Yerli COVID-19 aşısı Turkovac flaş gelişme! Bu bir ilk olacak...

Kredi kartı limiti için flaş talep! Vergi ödemeleri...

Kredi kartı limiti için flaş talep! Vergi ödemeleri...

UEFA'dan tarihi karar!

UEFA'dan tarihi karar!

Rusya-Ukrayna savaşı araba fiyatlarını etkileyecek mi?

Rusya-Ukrayna savaşı araba fiyatlarını etkileyecek mi?

Herkesi ilgilendiriyor! Vergi maratonu başladı: Kim ne ödeyecek? İşte detaylar...

Herkesi ilgilendiriyor! Vergi maratonu başladı: Kim ne ödeyecek? İşte detaylar...

Marmaray’da ‘neden sevişiyorsunuz’ kavgası! Gençlere tekme tokat saldırdı

Marmaray’da ‘neden sevişiyorsunuz’ kavgası! Gençlere tekme tokat saldırdı