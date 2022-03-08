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Fatih Terim'den Burak Elmas'a yanıt!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile perşembe akşamı karşılaşacak olan Galatasaray'da, başkan Burak Elmas, Fatih Terim'i karşılaşmaya davet etmişti. Fatih Terim, Burak Elmas'ın davetine yanıt verdi.

Ekleme: 8.03.2022 - 19:45 Güncelleme: 8.03.2022 - 19:47 / Editör: Ozge Selin
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da Burak Elmas, eski teknik direktör Fatih Terim'e bir mektup göndererek İspanya'ya davet etmişti.

Fatih Terim'in Burak Elmas'a yanıtı şöyle:

"Hayatım boyunca Galatasaray'a hep inandım. Galatasaray, saha sonuçlarından bağımsız olarak, benim için asla irtifa kaybetmeyen, her zaman en üst seviyede kalan, koca bir ulusun ufkunu açan büyük bir kulüp oldu."

"Hayatım boyunca Galatasaray'a hep inandım. Galatasaray, saha sonuçlarından bağımsız olarak, benim için asla irtifa kaybetmeyen, her zaman en üst seviyede kalan, koca bir ulusun ufkunu açan büyük bir kulüp oldu."

"Kalbim, bu sezon Avrupa'da sergiledikleri performansla taraftarımıza verdikleri keyfi sahada da yaşayan evlatlarımla olacak. Bu vesileyle, sizin şahsınızda teknik heyetimize, oyuncularımıza başarılar dilerim. Umuyorum ki, turu geçen taraf biz olacağız."
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