  • USD: 14,30 - 14,33
  • EURO: 15,53 - 15,56
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Barcelona Kulüp Başkanı'ndan Galatasaray itirafı: Kolay olmayacak!

Barcelona Kulüp Başkanı Joan Laporta, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleştikleri Galatasaray ile deplasmanda zor bir maç oynayacakları söyledi.

Ekleme: 8.03.2022 - 12:38 Güncelleme: 8.03.2022 - 12:45 / Editör: Ozge Selin
Barcelona Kulüp Başkanı Joan Laporta, kulübün resmi televizyonu Barça TV'ye verdiği demeçte, 'UEFA Avrupa Ligi beni heyecanlandırıyor çünkü bu kupa bizde yok' dedi.

'Galatasaray deplasmanı kolay olmayacak'

Katalan kulübünün başkanı, 'Avrupa Ligi'nde gerçekten zorlu takımlar var. Galatasaray deplasmanı kolay olmayacak. Her şeye rağmen her hafta daha iyiye gittiğimizden bu kupayı kazanma olasılığımız olduğunu düşünüyorum' şeklinde konuştu.

Bir maç eksikle, lider Real Madrid'in 15 puan gerisinde olmalarına rağmen İspanyol ligi şampiyonluğu olasılığını da dışarıda bırakmadıklarını söyleyen Laporta, 'La Liga'yı kazanmak için halen umudum var' diye ekledi.

'Herkes için üzücü'

Laporta ayrıca Paris Saint Germain'e giden Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayırılmasıyla ilgili 'Herkes için çok üzücü bir karardı. Asla böyle bir karar almayı istemezdim' değerlendirmesinde bulundu.

Barcelona Kulüp Başkanı, Hollandalı teknik direktör Ronaldo Koeman'ın görevine daha önce son verip Xavi Hernandez'i daha erken takıma getirmediği için pişman olduğunu da dile getirerek, 'Teknik direktör olarak Xavi'ye sahip olduğumuz için çok memnunum. Teknik direktör olarak uzun yıllar burada kalacağına ve bize büyük başarılar getireceğine eminim' ifadelerini kullandı.

Avrupa Süper Ligi projesi

'Hayata geçirilebilir ve yasal' olarak nitelendirdiği Avrupa Süper Ligi projesi hakkında da konuşan Laporta, şunları söyledi:

'UEFA'da açılan dava halen sonuçlanmadı. Süper Lig'in uygulanabilir ve yasal olduğunun anlaşılması için tüm yasal işlemler yürütülmekte. Barça, yabancı bir devletin yatırım şirketleri tarafından finansa edilen kulüplere karşı mücadele veriyor. Bizim için kurallar çok katı ve devlet kulüpleri bu kurallara uymuyor. Örneğin, ekonomik fair play Avrupa'da her yerde aynı uygulanmıyor. La Liga'da bu çok katı ve diğerleriyle rekabet edemeyiz. Bu yüzden, herkesin uymakla hükümlü olduğu bazı kontrol kurallarını içeren Süper Lig'deyiz. Her şeyden önce UEFA'nın zihniyetini değiştirmek gerekiyor.'
Zelenskiy'den Rusya Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek çıkış: Kırım ve Donbass...
İstanbul'da ulaşım kaosu! Metroda yine izdiham yaşandı...
Putin'i ikna edecek iki liderden biri Erdoğan!
Rusya Ukrayna savaşı kritik aşamada! Dakika dakika son gelişmeler...
İsrail polisi Filistinli genci vurdu!
Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
Fethiye Kelebekler Vadisi'nde 7 aylık hamile eşini 400 bin lira için kayalıklardan iterek öldürdü! Gerekçeli karar açıklandı
Rusya'nın Ukrayna'da öncelikle hedeflediği 5 başlık!
10 gün için Rusya'ya uygulanan yaptırımlar İran ve Kuzey Kore'yi geçti!
Fırat Kalkanı bölgesinde terör örgütüne darbe!
'Kişilere hizmet bitti' diyen İmamoğlu'nun niyeti belli oldu! Belediyeyi kendi şirketi için kullanıyor...
ABD '11 Eylül'ün 20'nci korsanı'nı serbest bıraktı!
Rusya'da Ukraynalılara 'ahlaksız' teklif: Ya ölün ya da...
Putin'e yakınlığı ile bilinen Kadirov'dan Zelensky'e tehdit: Rusya'ya kaçsan daha iyi olur yoksa Saakaşvili’nin kaderini yaşarsın
Savaştan kaçan Ukraynalı kadınlara fuhuş tuzağı
ABD'den Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek hamle!
Kadınlara emeklilik ve vergi avantajı! Çeyiz yardımı, tazminat, izin, bakıcı, istihdam destekleri de devrede!
Ayçiçekte sıkıntı yok! Stokçuların adet yalanı: İsteyene depodan getiriyoruz
Avrupa’da doğalgaz fiyatları 12 günde yüzde 160 arttı!
Tarım Bakanlığı'nda ayçiçek yağı zirvesi! Ayçiçekte kıtlık yok
Yerli COVID-19 aşısı Turkovac flaş gelişme! Bu bir ilk olacak...

Yerli COVID-19 aşısı Turkovac flaş gelişme! Bu bir ilk olacak...

Kredi kartı limiti için flaş talep! Vergi ödemeleri...

Kredi kartı limiti için flaş talep! Vergi ödemeleri...

UEFA'dan tarihi karar!

UEFA'dan tarihi karar!

Rusya-Ukrayna savaşı araba fiyatlarını etkileyecek mi?

Rusya-Ukrayna savaşı araba fiyatlarını etkileyecek mi?

Herkesi ilgilendiriyor! Vergi maratonu başladı: Kim ne ödeyecek? İşte detaylar...

Herkesi ilgilendiriyor! Vergi maratonu başladı: Kim ne ödeyecek? İşte detaylar...

Marmaray’da ‘neden sevişiyorsunuz’ kavgası! Gençlere tekme tokat saldırdı

Marmaray’da ‘neden sevişiyorsunuz’ kavgası! Gençlere tekme tokat saldırdı