Barcelona Kulüp Başkanı'ndan Galatasaray itirafı: Kolay olmayacak!

Barcelona Kulüp Başkanı Joan Laporta, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleştikleri Galatasaray ile deplasmanda zor bir maç oynayacakları söyledi.

Barcelona Kulüp Başkanı Joan Laporta, kulübün resmi televizyonu Barça TV'ye verdiği demeçte, 'UEFA Avrupa Ligi beni heyecanlandırıyor çünkü bu kupa bizde yok' dedi.



'Galatasaray deplasmanı kolay olmayacak'



Katalan kulübünün başkanı, 'Avrupa Ligi'nde gerçekten zorlu takımlar var. Galatasaray deplasmanı kolay olmayacak. Her şeye rağmen her hafta daha iyiye gittiğimizden bu kupayı kazanma olasılığımız olduğunu düşünüyorum' şeklinde konuştu.



Bir maç eksikle, lider Real Madrid'in 15 puan gerisinde olmalarına rağmen İspanyol ligi şampiyonluğu olasılığını da dışarıda bırakmadıklarını söyleyen Laporta, 'La Liga'yı kazanmak için halen umudum var' diye ekledi.



'Herkes için üzücü'



Laporta ayrıca Paris Saint Germain'e giden Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayırılmasıyla ilgili 'Herkes için çok üzücü bir karardı. Asla böyle bir karar almayı istemezdim' değerlendirmesinde bulundu.



Barcelona Kulüp Başkanı, Hollandalı teknik direktör Ronaldo Koeman'ın görevine daha önce son verip Xavi Hernandez'i daha erken takıma getirmediği için pişman olduğunu da dile getirerek, 'Teknik direktör olarak Xavi'ye sahip olduğumuz için çok memnunum. Teknik direktör olarak uzun yıllar burada kalacağına ve bize büyük başarılar getireceğine eminim' ifadelerini kullandı.



Avrupa Süper Ligi projesi



'Hayata geçirilebilir ve yasal' olarak nitelendirdiği Avrupa Süper Ligi projesi hakkında da konuşan Laporta, şunları söyledi:



'UEFA'da açılan dava halen sonuçlanmadı. Süper Lig'in uygulanabilir ve yasal olduğunun anlaşılması için tüm yasal işlemler yürütülmekte. Barça, yabancı bir devletin yatırım şirketleri tarafından finansa edilen kulüplere karşı mücadele veriyor. Bizim için kurallar çok katı ve devlet kulüpleri bu kurallara uymuyor. Örneğin, ekonomik fair play Avrupa'da her yerde aynı uygulanmıyor. La Liga'da bu çok katı ve diğerleriyle rekabet edemeyiz. Bu yüzden, herkesin uymakla hükümlü olduğu bazı kontrol kurallarını içeren Süper Lig'deyiz. Her şeyden önce UEFA'nın zihniyetini değiştirmek gerekiyor.'