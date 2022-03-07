UEFA'dan tarihi karar!

Rusya-Ukrayna gerilimi sonrası futbol dünyası da bu olaydan etkilendi. Rus takımlarına gelen yaptırımların ardından UEFA'dan flaş bir karar daha çıkabilir... Shakhtar'ın sportif direktörü Darijo Srna'nın yaptığı açıklamalardan sonra transfer dönemi yeniden başlayabilir. Türk takımlarını da kapsayan bu açıklama sosyal medyada kısa süre içinde gündeme oturdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası dünyanın birçok kurumu Ruslar için yaptırımlar uygulamaya başladı. UEFA'da bu duruma sessiz kalmayarak Rus takımlarını süresiz olarak organizasyonlardan men etti. Fakat UEFA'nın yaptırımları bununla da sınırlı kalmayacak. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile yaptığı görüşmeyi paylaşan Shakhtar'ın sportif direktörü Srna, Ukrayna takımlarındaki oyuncular için geçici transfer dönemi başlatılacağını belirtti.



NEW YORK TIMES DA YAZDI



New York Times'ın haberine göre; FIFA'nın, Rusya'da yer alan yabancı futbolcuların başka bir ülkede geçici sözleşmelerde oynayabileceği bir çözüm üzerinde çalışmalar yürüttüğü belirtildi. Çözümde; oyunculara kulüpleriyle sözleşmelerini feshedip, 30 Haziran'a kadar yeni kulüplere imza atabilme imkanının sunulacağı ifade edildi.



TRANSFER DÖNEMİ AÇILIYOR!



Srna, "Sayın Ceferin sadece başkan değil ne kadar harika bir adam olduğunu bir kez daha gösterdi. Hiçbir yabancı futbolcunun kulübün izni olmadan bonservissiz ayrılamayacağını söyledi. Ukrayna futbolu için mücadele edecek. Önümüzdeki hafta UEFA ve FIFA, Ukrayna'da oynayan tüm yabancılar için bir transfer penceresi açacak. Bunu, oyuncuları ve mümkünde artı veya eksi şekilde Ukrayna futbolunu korumak adına gerçekleştirdik" dedi. Bu olayın gerçekleşmesi durumunda Türk kulüpleri de Ukrayna takımlarından futbolcular alabilecek.



Ukrayna Premier Ligi takımlarının kadrolarındaki yabancı oyuncular



Shakhtar Donetsk: Marlon, Vitao, Ismaily, Dodo, Vinicius Tobias, Marcos Antonio, Maycon, Alan Patrick, Manor Solomon, David Neres, Tete, Pedrinho, Lassina Traore, Fernando



Dinamo Kiev: Tomasz Kedziora, Vitinho, Benjamin Verbic, Carlos de Pena



SK Dnipro-1: Valentin Cojocaru, Nelson Monte, Busanello, Neven Djurasek, Francisco Di Franco, Felipe Pires, Bill, Marc Gual



Zorya Lugansk: Juninho, Lovro Cvek, Cristian, Shahab Zahedi, Raymond Owusu



Vorskla Poltava: Joonas Tamm, Gjoko Zajkov, David Puclin, Olivier Thill, Ibrahim Kane, Najeeb Yakubu, Vincent Thill, Bogdan Vastsuk, Amilcar Djau Codjovi, Rangel



FK Oleksandriya: Emil Mustafaev, Claudio Spinelli



Desna Chernigiv: Artem Khatskevich, Georgios Ermidis



Kolos Kovalivka: Aleksandr Pavlovets, Nikolai Zolotov, Matija Rom, Anatoliy Nuriev, Diego Santos Carioca, Nika Sichinava, Renan Oliveira



NK Veres Rivne: Zhirayr Margaryan, Vladislav Kreida, Mihail Ghecev



Rukh Lviv: Elhadji Pape Diaw, Lassana Faye, Edson, Talles, Ange-Freddy Plumain, Viv Solomon-Otabor, Fabricio Alvarenga



Metalist 1925 Kharkiv: Solomon Kvirkvelia, Fabinho, Marlyson, Derek



PFK Lviv: Issiar Drame, Enes Mahmutovic, Mihai Leca, Frane Cirjak, Farouk Miya, Welves



Ingulets Petrove: Mohamed Ali Ben Salem, William, Hennos Asmelash, Dmitri Mandricenco, Rodney Antwi, Michael Gopey Stephen



Chornomorets Odessa: Douglas Bergqvist, Manjrekar James, Ilija Martinovic, Wanderson, Beka Vachiberadze, Jorge Hernandez, Rudi Pozeg Vancas, Georgiy Tsitaishvili



FK Minaj: Mislav Matic, Siaka Bagayoko, Dominik Mihajlevic, Lovro Grajfoner





