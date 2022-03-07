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Göztepe'de Nestor El Maestro'yla yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro'yla yollar ayrıldı. Sarı kırmızılı kulüp, ligde 27 puanla 17. sırada yer alıyor.

Ekleme: 7.03.2022 - 14:55 Güncelleme: 7.03.2022 - 14:55 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro'yla yollar ayrıldı.

İşte Göztepe'den yapılan açıklama:

Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Nestor El Maestro ile yollarımız ayrılmıştır. Nestor El Maestro ve ekibine Göztepe'mize katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz.

Süper Lig'de son 5 maçını kaybeden Göztepe, topladığı 27 puanla 17. sırada yer alıyor.
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