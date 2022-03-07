Göztepe'de Nestor El Maestro'yla yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro'yla yollar ayrıldı. Sarı kırmızılı kulüp, ligde 27 puanla 17. sırada yer alıyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro'yla yollar ayrıldı.



İşte Göztepe'den yapılan açıklama:



Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Nestor El Maestro ile yollarımız ayrılmıştır. Nestor El Maestro ve ekibine Göztepe'mize katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz.



Süper Lig'de son 5 maçını kaybeden Göztepe, topladığı 27 puanla 17. sırada yer alıyor.