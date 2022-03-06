Trabzonspor maçının devre arasında Fenerbahçe'den sert açıklama! 'Er ya da geç hesap verecektir...'

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, devre arasında sosyal medya hesabından sert bir açıklama paylaştı. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle:



"GECE YARISI ATANAN HAKEM KONUSUNDA DUYDUĞUMUZ ENDİŞEYİ AÇIKLAMIŞTIK!



HAKLI OLDUĞUMUZU 17. DAKİKADA TÜM TÜRKİYE GÖRDÜ!



TFF YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLDUĞUNU UNUTUP HAKEM ATAMALARINA YARDIMCI OLAN KİŞİ ER YA DA GEÇ HESAP VERECEKTİR!"