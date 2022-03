Süper Lig'de dev derbi: Fenerbahçe - Trabzonspor (CANLI) 11'ler belli oldu

Süper Lig'de 28. haftanın en önemli maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaşıyor. Ülker Stadı'nda saat 19.00 başlayacak mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek. Süper Lig'deki son 3 maçını kazanan Fenerbahçe serisini sürdürmek istiyor. 5 maçlık galibiyet serisi bulunan lider Trabzonspor'un da tek hedefi Kadıköy'de kazanarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak... Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Filip Novak, Luiz Gustavo ve Enner Valencia, Trabzonspor'a karşı yok. Trabzonspor'da ise dev maçta sakatlıkları bulunan Vitor Hugo, Marek Hamsik, Dorukhan Toköz ile koronavirüs testi pozitif çıkan İsmail Köybaşı forma giyemiyor. Maç öncesinde Fenerbahçe 46 puanla 4, Trabzonspor ise 66 puanla liderliğini sürdürüyor. Fenerbahçe-Trabzonspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ



Fenerbahçe: Altay, Szalai, Serdar, Min-Jae, Osayi, Crespo, Mert, Zajc, İrfan Can, Rossi, Serdar

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Denswil, Ahmetcan, Puchacz, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius





FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK



Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında 4 futbolcusundan yararlanamıyor. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia, bordo-mavililere karşı forma giyemiyor.



MESUT KADRODA DÖNDÜ



Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, uzun bir aranın ardından kadroda... Yaşadığı hastalık ve sakatlıklar sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalan tecrübeli oyuncu, 7 maç sonra kadroya dahil oldu. Ligde son olarak 10 Ocak'ta Altay ile oynanan müsabakada forma giyen Mesut, 5 lig, 1 Türkiye Kupası ve 2 Avrupa maçını kaçırmıştı.



FENERBAHÇE BU SEZON İLK PEŞİNDE



Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında galip gelmesi durumunda bu sezon ilk kez ligde üst üste 4 maç kazanmış olacak. Sezonun ilk 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, aynı seriyi 6, 7 ve 8. haftalarda bir kez daha tekrarlamıştı. Uzun bir aranın ardından üst üste 3 maç kazanmayı tekrar başaran sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u yenerek bu sezon bir ilki de başarmayı amaçlıyor.



İRFAN CAN KAHVECİ SARI KART CEZA SINIRINDA



Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli futbolcu, süre alması ve kart görmesi durumunda ligin 29. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.