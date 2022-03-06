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Meksika Ligi'nde dehşet görüntüler! Taraftarlar birbirini öldürdü...

Meksika Ligi'nde oynanan Querataro-Atlas maçında yaşananlar gündeme damga vurdu. İki takımın taraftarı birbirine girdi. Yaşanan tribün olaylarında 17 kişi yaşamını yitirirken, 100'lerce taraftar da yaralandı.

Meksika Ligi'nde dehşet görüntüler! Taraftarlar birbirini öldürdü...
Ekleme: 6.03.2022 - 15:37 Güncelleme: 6.03.2022 - 15:45 / Editör: Ozge Selin
Meksika Ligi'nde oynanan Queretaro-Atlas maçı, iki takım taraftarı arasında çıkan kavga sebebiyle yarıda kaldı. Maçında 63. dakikasında ev sahibi Queretaro taraftarlarının Atlas taraftarına saldırması üzerine olaylar çıktı.

Taraftarlarların birçoğunun rakip takım taraftarlarını yaralamak için silah kullandığı görüldü. Olaylarla ilgili sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolar çok konuşuldu.

Meksika Ligi'nde dehşet görüntüler! Taraftarlar birbirini öldürdü...

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Meksika basınında yer alan haberlere göre yaşanan tribün olaylarında 17 kişi yaşamını yitirdi.

Aynı haberde yüzlerce taraftarın da yaralı olduğu ifade edildi.

Meksika Futbol Ligi Başkanı Mikel Arriola, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Stadyumda güvenlik önlemlerinin alınmamasından sorumlu olanlar örnek bir şekilde cezalandırılacak.' paylaşımı yaptı.

Meksika Ligi'nde dehşet görüntüler! Taraftarlar birbirini öldürdü...

Bir anne taraftar, Queretaro taraftarları tarafından hedef alınmamak için oğluna Queretaro formasını giydirmek zorunda kaldı.

Liga MX başkanı Mikel Arriola, Twitter'da 'Queretaro'daki Corregidora Stadyumu'nda yaşananlar kabul edilemez. Çok talihsiz bir şiddet olayı' dedi.

Meksika Ligi'nde dehşet görüntüler! Taraftarlar birbirini öldürdü...

'Stadyumun güvenliğinden sorumlu olanlar ibretlik bir şekilde cezalandırılacaktır. Oyuncularımızın ve taraftarlarımızın güvenliği önceliğimizdir!

'Güvenliğin korunması için maça devam edilmeyecektir.'
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