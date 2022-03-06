Fenerbahçe - Trabzonspor maçında kırmızı kart! Ahmet Çakar'dan dikkat çeken yorum!

Süper Lig'de 28. haftanın en önemli maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaşıyor. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, maçın 18. dakikasında VAR incelemesi sonrası direkt kırmızı kart gördü. Ahmet Çakar'dan ise kırmızı kart kararına sert tepki geldi.

Süper Lig'in 28. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşması tüm heyecanıyla sürüyor. Karşılaşma da ilk gol Trabzonspor'dan 22. dakikada gelirken Fenerbahçe ise 18. dakikada İrfan Can Kahveci, Siopis'e yaptığı hareket nedeniyle VAR incelemesi sonrası direkt kırmızı kart gördü.



İrfan Can Kahveci'ye verilen kırmızı kart kararına Ahmet Çakar sert tepki gösterdi. Çakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylşımda şu ifadeleri kullandı;



"Bu gece Türk hakemliğinin bittiği gecedir. Bu kırmızı kart TFF nin ve MHK nin Fenerbahçe den intikam alma arzusunun ayyuka çıktığı gecedir.



Bu geceyi bu hale getirenlerin Allah belasını versin ....."



