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Beyaz Gazete
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Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi muhtemel 11'ler belli oldu! F.Bahçe yönetiminden bomba sözler...

Süper Lig'de günün maçında Fenerbahçe evinde lider Trabzonspor'u konuk edecek. Ligin ilk maçında Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, bu maçı kazanmak ve ikincilik için avantaj elde etmek istiyor. Diğer yandan Trabzonspor ise 5 maçlık galibiyet serisini devam ettirme hedefinde. Maç öncesi iki takımın muhtemel 11'i ve belli oldu. Fenerbahçe'de yönetiminde hakem ataması için olay sözler...

Ekleme: 6.03.2022 - 11:04 Güncelleme: 6.03.2022 - 11:05 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de haftanın derbisinde Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, 5 maçlık galibiyet serisini devam ettirmek isterken, Fenerbahçe ise 3 maçlık galibiyet serisini devam ettirmek ve ikincilik için avantaj elde etmek istiyor. Maç öncesi muhtemel 11'ler de belli oldu. Diğer yandan maç hakeminin bir süre açıklanmamasının ardından Fenerbahçe yönetiminden tepki geldi.

KARTAL: TARAFTARIMIZI MAHCUP ETMEYECEĞİZ

Trabzonspor maçı için, "Taraftarımızı mahcup etmeyeceğiz" diyen Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, dün takımıyla yaptığı son toplantıda da bu konuya vurgu yaptı.

Tribünlerin enerjisini arkalarına almaları gerektiğini kaydeden 60 yaşındaki çalıştırıcı, "Rakibin bulunduğu konuma bakmayın. Kazanacak gücümüz var, bunu sahaya yansıtmalı ve taraftarımızı sevindirmeliyiz. Basit hata yapmadan, 90 dakika konsantrasyonumuzu kaybetmeden oynamak zorundayız" dedi.

MESUT İÇİN 15 DAKİKA İHTİMALİ

Kanarya'nın kadrosuyla ilgili çok fazla bilinmeyen vardı. Son idman öncesi bu durum netleşti. Sağ bekte Nazım ve Osayi iki farklı alternatifti. İsmail Kartal, son karar olarak Bright Osayi- Samuel'i bu bölgede oynatma kararı aldı.

ARDA GÜLER HAMLE OYUNCUSU OLACAK

Genç yıldız Arda Güler, maçın gidişatına göre, ikinci yarıda hamle oyuncusu olarak kullanılacak. Mesut Özil ise haftalar sonra kadroya girecek. Kartal'ın, ihtiyaç halinde yıldız oyuncuyu 15 dakika kullanabileceği kaydedildi.

F.BAHÇE'DE HÜCUMDA SÜRPRİZ YAPABİLİR

Koşu mesafeleri yüksek üç isim Mert, Crespo, Zajc Fenerbahçe orta sahasını oluşturacak. Bu enerjiyle Trabzonspor orta sahasına üstünlük kurmaya çalışılacak. Hücum hattında sürpriz yaşanabilir... Kartal, hem Pelkas'ı hem de Rossi'yi 11'de denedi. Maça Rossi ile başlanma ihtimali yüksek.

YÖNETİM: ATAMAYA DAİR ENDİŞELİYİZ

Öte yandan F.Bahçe yönetimi, maçın hakemi Zorbay Küçük ile ilgili açıklama yaparak, "Bu atamaya, Zorbay Küçük'e ve vereceği her karara dair endişeliyiz" ifadelerini kullandı.

AVCI'DAN OYUNCULARINA UYARI!

Futbolcularını stresten uzak tutmaya çalışan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Her oyuncu, arkadaşının eksiğini kapatmak için ekstra mücadele edecek" uyarısında bulundu

Ligde doludizgin şampiyonluğa koşan ve son 11 maçını kaybetmeyerek müthiş bir seri yakalayan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularını stresten uzak tutmaya çalışıyor.

Her fırsatta '3 puanlık bir karşılaşma' oynayacaklarını hatırlatan Avcı, "Oyun planımıza son düdüğe kadar sadık kalacağız. Her oyuncumuz diğer arkadaşının eksiğini kapatmak için ekstra mücadele edecek. Her maçta nasıl inanıyorsak bu karşılaşmada da inanarak oynayacağız. Kazanıp önümüze bakalım" şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE'Yİ EZBERLEDİLER

Tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin özellikle sezonun ikinci yarısındaki maçlarını inceleyerek ekibiyle yaptığı analizleri hem görüntülü olarak hem de sahada uygulamalı şekilde oyuncularına aktardı.

HUGO'NUN YERİNE KİM OYNAYACAK?

Vitor Hugo'nun yokluğunda stoperde kimin görev alacağı netleşmedi. Son haftalarda daha çok forma şansı bulan Ahmetcan ön plana çıkarken, Hüseyin Türkmen ihtimali de devam ediyor. Avcı, son kararını bugün verecek.

ORTA SAHADA BERAT-SİOPİS

Kanat oyuncularını daha fazla topla buluşturarak rakibi kendi sahasına hapsetme düşüncesinde olan Avcı, Berat-Siopis ikilisiyle de orta saha hakimiyetini ele geçirmek istiyor.

NWAKAEME VE VİSCA'YA UYARI

Ayrıca Nwakaeme ve Visca'dan daha aktif olmaları istendi. Bordo-mavililerde Fenerbahçe maçı öncesi geri dönüşleri beklenen Marek Hamsik ve Dorukhan Toköz'den beklenen haber gelmedi. İki oyuncu için de sağlık raporunda oynamamaları yönünde fikir belirtildi.
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