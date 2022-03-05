Konyaspor-Galatasaray maçı başladı
Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor ilse Galatasaray karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak. Ayrıca karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek.
İlk 11'ler
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Rahmanovic, Amilton, Bytqi, Ahmed Hassan
Galatasaray: Pena, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Erick Pulgar, Berkan, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç, Gomis.
İlk 11'ler
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Rahmanovic, Amilton, Bytqi, Ahmed Hassan
Galatasaray: Pena, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Erick Pulgar, Berkan, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç, Gomis.