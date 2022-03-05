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Fenerbahçe'den açıklama: Endişeliyiz

Fenerbahçe, evinde oynayacağı Trabzonspor maçı öncesi yaptığı açıklamayla hakem atamasına tepki gösterdi.

Ekleme: 5.03.2022 - 18:34 Güncelleme: 5.03.2022 - 18:40 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, karşılaşma öncesinde bir açıklama yayımladı.

Sarı-lacivertlilerden "Endişeliyiz!" başlığıyla yapılan açıklamada maçın hakemi olarak Zorbay Küçük'ün atanmasına tepki gösterildi.

Bilindiği üzere hakem ataması cuma ve cumartesi maçlarından daha sonra gece saatlerinde yapılmıştı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI
"Futbol Takımımız, Süper Lig'in 28. haftasında, yarın Trabzonspor ile kritik bir maça çıkıyor.

Takımımız, 2021-22 Süper Lig Sezonu'nun 9. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynadığı maça, o dönemki puan tablosu, potansiyel şampiyonluk beklentisi çerçevesinde sezonun en büyük şampiyonluk favorisi olarak çıkmıştı.

Söz konusu maç haftasında, çeşitli yayın organlarında '7 hakemin ipinin rakibimizin başkanı tarafından çekildiği' haberleri yer almıştı.

Takımımız bu maçta, hakem katliamıyla 10 kişi bırakılmış; adı geçen hakem tam olarak bu haberlerin etkisinde kaldığını gösteren bir maç yönetimi ortaya koymuştu.

Bu tarz spekülatif haberlerin ilgili maçın hakemi Ali Şansalan'a nasıl bir mesaj verdiği kamuoyunun takdiridir.

Kaldı ki o haftadan bugüne kadar oyuncumuzun atılmasına sebep olan birebir aynı pek çok pozisyon yaşanmış, bu pozisyonlara verilen kararlar da bizim maçımızdakinden çok farklı olmuştur!

"HAKEM ATAMASI SORU İŞARETLERİ İLE DOLU"
Bugüne geldiğimizde, Takımımızın Trabzonspor'a karşı oynayacağı maç öncesinde, soru işaretleri ile dolu bir hakem ataması ve atama yaklaşımı olduğu ortadadır…

Özetle yine bir Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ve yine tartışmalı bir hakem ve hakem ataması…

3 Mart 2022 Perşembe günü, 120 dakika süren Alanyaspor-Gaziantepspor maçını yönetmiş bir hakemin, alışılagelmişin dışında bir yaklaşımla, gecenin bir yarısında açıklanarak Türkiye'nin en önemli maçlarından birine atanmış olması, olağandışı bir durumdur ve endişe vericidir!

Sezonun ilk yarısındaki maçın oynandığı hafta içerisindeki "garip" olaylar zinciri, bu haftada da kendini göstermektedir.

"ENDİŞELİYİZ"
Bu atamaya dair, hakem Zorbay Küçük'e dair, vereceği her karara dair endişeliyiz!

Yarın oynayacağımız maça dair, Türkiye Futbol Federasyonu'nun tüm ilgililerine ve MHK'ya çağrıda bulunuyor; atadıkları hakemin hiçbir kulübün, başkanın ve haberin etkisinde kalmaksızın, doğru ve düzgün bir maç yönetimi göstermesini beklediğimizi vurguluyoruz!

Ayrıca Takımımızın maçlarından bağımsız olarak;

Bu sezon MHK odağında yaşanan son derece garip ve teamüllere aykırı hakem atamaları,

Yüksek not alan bazı hakemlerin maç verilmeyerek cezalandırılması,

Tüm kamuoyu tarafından "kötü maç yönetti" denen hakemlerin maç verilerek ödüllendirilmesi,

Bu eksende ilişkiler odaklı ve bağlantılı hakem atamalarına Türkiye Futbol Federasyonu içinden aracı olan kişi / kişilere dair gereken açıklamaları da artık kamuoyu ile paylaşmanın zamanının geldiğini söylemek istiyoruz."

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