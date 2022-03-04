  • USD: 14,18 - 14,20
  • EURO: 15,60 - 15,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Rus satranç ustası Kasparov Putin'e tepkili: Rusya taş devrine döndürülmeli

Eski dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov, ülkesi Rusya'nın Ukrayna'da yaptığı saldırılara sert tepki gösterdi. Kasparov, "Rusya taş devrine döndürülmeli." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 4.03.2022 - 17:27 Güncelleme: 4.03.2022 - 17:27 / Editör: Ozge Selin
Satranç efsanesi Garry Kasparov, Vladimir Putin'e öfkeli. Eski dünya şampiyonu, ülkesinin Ukrayna'daki saldırılarının ardından Rusya Devlet Başkanı'nı hedef aldı.

Kasparov açıklamasında, "Rusya tamamen kendi dünyasına kapatılmalı. Batı ülkelerinin Moskova'da hala büyükelçi bulundurmalarına inanamıyorum. Rusya, Interpol dahil bütün uluslarası organizasyonlardan atılmalı. Ekonomik yaptırımlar da en üst seviyede uygulanmalı. Bu konuda hala yapılabilecek şeyler var. Vladimir Putin rejiminin hayatta kalmasını sağlayan petrol ve doğalgaz endüstrisi, batının teknolojik desteği olmadan işlevsiz kalır. Rusya taş devrine döndürülmeli." ifadelerini kullandı.

"PUTİN HER ZAMAN UKRAYNA'NIN HARİTADAN SİLİNMESİNİ İSTEDİ"
Polis şiddetine maruz kaldığı insan hakları protestolarının ardından 2013'te Rusya'yı terk eden Kasparov, dünya ülkerini Putin'e karşı geç hamle yapmakla eleştirdi.

Kasparov açıklamalarının devamında, "Putin her zaman Ukrayna'nın haritadan silinmesini istedi. Bu benim görüşüm değil. Kendisi bu düşünceyi yıllardır dile getiriyor. Putin'in yaptığı tehditlere göz yumulması çok ilginçti. Pasifik'teki donanmasını Karadeniz'e getirdi. Amerika ve Avrupa'nın buna cevabı ne oldu? Putin için 'asla yapamaz' diyeceğimiz konuların sayısı her geçen gün azalıyor.

"BU ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI"
Rusya'daki 44 satranç ustasıyla savaşa karşı bildiri yayınlayan Kasparov'a göre 3. Dünya Savaşı başladı.

Artık savaştayız. Bu, Üçüncü Dünya Savaşı. Bundan nefret ediyoruz ama savaş başladı. Sadece Ukrayna'yı savunmuyoruz. Dünyayı güvenliğini ve medeniyeti savunuyoruz. Putin'in varlığı bir tehdit. Yıllardır savaş suçları işlediğini ama bunu umursamadığını söylüyorum." ifadelerini kullandı.

1985'ten 2000 yılına kadar dünya şampiyonu unvanını koruyarak satranç'ın dahisi olarak gösterilen Kasparov, kariyerini noktladıktan sonra hayatını insan hakları aktivizmine adadı.

2008 yılında "Başka Bir Rusya" koalisyonuyla Putin'e karşı başkanlık seçimine girmeye hazırlanan satranç efsanesi, sonrasında adaylığını geri çekmişti.
NATO toplantısı sonrası Stoltenberg'den önemli açıklamalar
Bakan Çavuşoğlu NATO Bakanlar Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu
CHP'li Belediyeden skandal hareket! AK Parti seçmenini adeta cezalandırıyorlar...
Rusya Ukrayna savaşında son dakika!
CHP'li belediye onlarca köpeği öldürüp ormana attı!
Rusya, Almanya'ya gaz akışını kesti! Piyasalarda büyük panik
Rusya'nın Ukrayna işgali: Putin'in yakın çevresinde savaşı kimler yönetiyor?
Rusya ambargoyu kırmak için Çin bankalarına yöneldi!
Balyoz planı davasında yargılanan Mehmet Baransu ve Ahmet Altan'a hapis cezası
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Dünya Bankası'ndan korkutan uyarı: Sınırların ötesine geçti
Duygu Delen davasında flaş gelişme! Mahkeme sanık Mehmet Kaplan hakkında...
Ankaralılar karla mücadele ederken Mansur Yavaş sadece tweet atmakla meşgul!
ABD'li siyaset bilimci John Mearsheimer'den Ukrayna itirafı: Suçlu ABD ve Avrupalı müttefikleri!
Erkan Baş'tan şaka gibi barış formülü: İHA/SİHA satmayalım!
Almanya’nın Ukrayna’ya göndereceği “Strela” uçaksavar füzeleri 35 yıllık çıktı: 'Büyük bir utanç'
Başkan Erdoğan'dan KADEM 4. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar!
Ukrayna'daki Rusya saldırılarından kaçan çocuklar oyuncaklarıyla ayrıldı
İyi Partili Taylan Yıldız akla ziyan açıklamalar! Rusya'nın nükleer santral saldırısı için Başkan Erdoğan'ı suçladı!
NATO Karargahı’nda Rusya-Ukrayna zirvesi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılıyor...
HDP milletvekili Semra Güzel hakkında soruşturma başlatıldı
Mart Ayı Kira Artış Oranı Ne Kadar? Kira Atış Oranı Nasıl Hesaplanır?

Mart Ayı Kira Artış Oranı Ne Kadar? Kira Atış Oranı Nasıl Hesaplanır?

Rusların havadan ve karadan vurduğu Ukrayna, uzaydan görüntülendi

Rusların havadan ve karadan vurduğu Ukrayna, uzaydan görüntülendi

İşte Rusya’ya yaptırım uygulayan teknoloji şirketleri

İşte Rusya’ya yaptırım uygulayan teknoloji şirketleri

Analizler ortaya çıkardı! Bitcoin, altına oranla ortalama 25 kat daha fazla...

Analizler ortaya çıkardı! Bitcoin, altına oranla ortalama 25 kat daha fazla...

81 ilde kullanıma alındı! 2 milyon kimlik kartına yeni düzenleme...

81 ilde kullanıma alındı! 2 milyon kimlik kartına yeni düzenleme...

Nükleer savaş tehdidi günden günde artıyor! Hangi ülke ne kadar nükleer silaha sahip?

Nükleer savaş tehdidi günden günde artıyor! Hangi ülke ne kadar nükleer silaha sahip?