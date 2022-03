Rus satranç ustası Kasparov Putin'e tepkili: Rusya taş devrine döndürülmeli

Eski dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov, ülkesi Rusya'nın Ukrayna'da yaptığı saldırılara sert tepki gösterdi. Kasparov, "Rusya taş devrine döndürülmeli." ifadelerini kullandı.

Satranç efsanesi Garry Kasparov, Vladimir Putin'e öfkeli. Eski dünya şampiyonu, ülkesinin Ukrayna'daki saldırılarının ardından Rusya Devlet Başkanı'nı hedef aldı.



Kasparov açıklamasında, "Rusya tamamen kendi dünyasına kapatılmalı. Batı ülkelerinin Moskova'da hala büyükelçi bulundurmalarına inanamıyorum. Rusya, Interpol dahil bütün uluslarası organizasyonlardan atılmalı. Ekonomik yaptırımlar da en üst seviyede uygulanmalı. Bu konuda hala yapılabilecek şeyler var. Vladimir Putin rejiminin hayatta kalmasını sağlayan petrol ve doğalgaz endüstrisi, batının teknolojik desteği olmadan işlevsiz kalır. Rusya taş devrine döndürülmeli." ifadelerini kullandı.



"PUTİN HER ZAMAN UKRAYNA'NIN HARİTADAN SİLİNMESİNİ İSTEDİ"

Polis şiddetine maruz kaldığı insan hakları protestolarının ardından 2013'te Rusya'yı terk eden Kasparov, dünya ülkerini Putin'e karşı geç hamle yapmakla eleştirdi.



Kasparov açıklamalarının devamında, "Putin her zaman Ukrayna'nın haritadan silinmesini istedi. Bu benim görüşüm değil. Kendisi bu düşünceyi yıllardır dile getiriyor. Putin'in yaptığı tehditlere göz yumulması çok ilginçti. Pasifik'teki donanmasını Karadeniz'e getirdi. Amerika ve Avrupa'nın buna cevabı ne oldu? Putin için 'asla yapamaz' diyeceğimiz konuların sayısı her geçen gün azalıyor.



"BU ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI"

Rusya'daki 44 satranç ustasıyla savaşa karşı bildiri yayınlayan Kasparov'a göre 3. Dünya Savaşı başladı.



Artık savaştayız. Bu, Üçüncü Dünya Savaşı. Bundan nefret ediyoruz ama savaş başladı. Sadece Ukrayna'yı savunmuyoruz. Dünyayı güvenliğini ve medeniyeti savunuyoruz. Putin'in varlığı bir tehdit. Yıllardır savaş suçları işlediğini ama bunu umursamadığını söylüyorum." ifadelerini kullandı.



1985'ten 2000 yılına kadar dünya şampiyonu unvanını koruyarak satranç'ın dahisi olarak gösterilen Kasparov, kariyerini noktladıktan sonra hayatını insan hakları aktivizmine adadı.



2008 yılında "Başka Bir Rusya" koalisyonuyla Putin'e karşı başkanlık seçimine girmeye hazırlanan satranç efsanesi, sonrasında adaylığını geri çekmişti.