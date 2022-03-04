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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun alternatifi belirlendi...

Üst üste aldığı galibiyetlerle küme düşme hattından uzaklaşarak nefes alan Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, Brentford ve Lyon'un istediği genç yıldızın alternatifini belirledi. Bu arada teknik direktör Domenec Torrent'in ise Galatasaray taraftarının eleştirdiği ismin performansından çok memnun olduğu ortaya çıktı.

Ekleme: 4.03.2022 - 12:07 Güncelleme: 4.03.2022 - 12:08 / Editör: Ozge Selin
Üst üste aldığı galibiyetlerle küme düşme hattından uzaklaşarak nefes alan Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, Brentford ve Lyon'un istediği genç yıldızın alternatifini belirledi. Bu arada teknik direktör Domenec Torrent'in ise Galatasaray taraftarının eleştirdiği ismin performansından çok memnun olduğu ortaya çıktı. 

Gedson Fernandes'e tercih edilen Erick Pulgar, Domenec Torrent'in gözüne giremedi.

Hocası, Şilili 6 numarayı yeterli bulması halinde Taylan'ın yerine ilk 11'e koyacak.

Çaykur Rizespor maçına sonradan girip galibiyet gollerinin asistini yapan Feghouli ise Cicaldau ile forma rekabetinde...

Orta sahada sadece bir ismin yeri garanti; o da Berkan Kutlu. Taraftarlar eleştirse de Torrent'in Berkan'dan çok memnun olduğu ortaya çıktı.

Oyun planını 24 yaşındaki oyuncuya göre hazırlayan İspanyol teknik adam, rakiplere ön alanda baskıyı Berkan'la başlatıyor.

4-3-3 sistemini ve üçlü orta sahayı benimseyen Torrent, bu bölgede Taylan-Pulgar ve Cicaldau-Feghouli değişiklikleri yapabilir ancak Berkan'ın takım içinde alternatifini bulamadı.

Fatih Terim'in selefi Tudor, o dönem Tolga Ciğerci'den maksimum verimi almıştı.

Terim'in halefi Torrent de Berkan'da ısrarcı ve Tolga gibi çok koşan gurbetçi oyuncudan hücumda takımına skor katkısı sağlamasını bekliyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU GİDER, YUNUS AKGÜN GELİR

Galatasaray'da kötü geçen sezonda 9 gol, 7 asistle Galatasaray'ın en iyisi Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da çok sayıda takımın listesine girdi.

İngiltere'den Brentford ve Fransa'dan Lyon'un ilgilendiği 23 yaşındaki oyuncunun bonservis bedeli 15 milyon Euro olarak belirlendi.

Yönetim, yıldız oyuncunun takım içindeki alternatifini de buldu; Yunus Akgün...

Kiralık gittiği Adana Demirspor'da 8 gol, 8 asistlik performans sergileyen 21 yaşındaki hücum oyuncusu, lig bitince geri dönecek ve satılması halinde Kerem'in boşluğunu doldurmaya çalışacak.

Galatasaray'ın hocası Domenec Torrent'in de Yunus hakkında yönetime olumlu rapor verdiği öğrenildi.

Adana Demirspor bonservisini almak istese de sarı-kırmızılı kulüp kiralık sözleşmeye opsiyon koydurmadı.
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