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Efsane futbolcu Müslüman oldu!

Hollandalı eski efsane futbolcu Clarence Seedorf, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda Müslüman olduğunu açıkladı. İslam'a geçen 45 yaşındaki futbol adamı, Müslüman olmaktan çok mutlu ve memnun olduğunu söyledi.

Ekleme: 4.03.2022 - 22:53 Güncelleme: 4.03.2022 - 22:59 / Editör: Ozge Selin
Hollandalı eski efsane futbolcu Clarence Seedorf, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda Müslüman olduğunu açıkladı. 45 yaşındaki futbol adamı, İslam'ı seçmekten ötürü çok mutlu ve memnun olduğunu söyledi.

Clarence Seedorf, eşi Sophia Makramati ile olduğu bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı;

"ÇOK MUTLU VE MEMNUNUM"

"Müslüman aileye katılmamı kutlayan tüm güzel mesajlara özel teşekkürler. Dünyadaki tüm kardeşlere, özellikle de bana İslam'ın anlamını daha derinlemesine öğreten sevimli Sophia'ma katılmaktan çok mutlu ve memnunum."

"Adımı değiştirmedim ve ailem tarafından verilen Clarence Seedorf adımı taşımaya devam edeceğim! Dünyadaki herkese sevgilerimi gönderiyorum."

TARİHİ REKORA SAHİP!

45 yaşındaki Hollandalı efsane futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nin 3 farklı takımla kazanan tarihteki tek futbolcu.

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi orta saha oyuncuları arasında gösterilen Clarence Seedorf, 1994-1995 (Ajax), 1997-1998 (Real Madrid) ve 2002-2003 | 2006-2007 (Milan) yılları arasında kupayı toplamda 4 kez kazandı.

Kariyerinde toplam 19 kupası bulunan Seedorf, sırasıyla Ajax, Sampdoria, Real Madrid, Inter, Milan ve Botafogo formaslarını giydi.

Hollandalı efsane, toplam kariyerinde çıktığı 867 maçta 128 gol attı ve 124 asist kaydetti.

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