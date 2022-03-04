Chelsea'nin değeri dudak uçuklattı! Satın alabilecek isimler belli oldu…

Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş, futbol dünyasını da oldukça derinden etkiledi. İki ülke arasındaki savaşın futbola dair etkisi, Roman Abramovich'in Chelsea'yi satışa çıkarması oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Abramovich, İngiltere'nin yaptırımları nedeniyle kulübü satışa çıkarmak zorunda kaldı. Bunun üzerine Chelsea'nin kulüp değeri ve kimlerin satın alabileceği merak konusu oldu.

UEFA ve FIFA'nın ardı ardına gelen Rusya ve Rus kulüplerine karşı yaptırımları, futbol dünyasını adeta sarstı.



Ancak iki ülke arasındaki savaşın futbola olan en büyük etkisi, Rus milyarder Roman Abramovich'in Chelsea'yi satışa çıkarması oldu.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e olan yakınlığıyla bilinen Roman Abramovich, İngiltere tarafından ambargo yedi.



İlk olarak ülkeye girişinin yasaklandığı şeklinde haberler ortaya atılan Rus milyarder, İngiltere'nin yaptırımları nedeniyle Chelsea'yi satışa çıkarmaya karar verdi.



"UKRAYNA'DAKİ SAVAŞ KURBANLARININ YARARINA OLACAK"



Abramovich, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Herhangi bir borcun ödenmesi gibi bir talebim yok. Bu benim için hiçbir zaman iş veya parayla ilgili olmadı. Tamamen futbol ve kulüp için duyduğum saf tutkuyla ilgiliydi. Ayrıca ekibime satıştan elde edilecek tüm gelirin bağışlanacağı bir hayır vakfı kurma talimatı verdim. Vakıf, Ukrayna'daki savaş kurbanlarının yararına olacak. Mağdurların acil ihtiyaçlarına yönelik kaynak sağlanmasının yanı sıra uzun vadeli toparlanma süreci de desteklenecek." ifadelerini kullandı.



Kendisi için çok zor bir karar aldığını kaydeden Abramovich, "Kulüpten bu şekilde ayrılmanın beni üzdüğünü bilin. Ancak bu kararın kulübün menfaatine olduğuna inanıyorum.



Umarım hepinize şahsen veda etmek için Stamford Bridge'i son bir kez ziyaret edebilirim. Chelsea'nin bir parçası olmak benim için bir ayrıcalıktı ve tüm ortak başarılarımızla gurur duyuyorum. Chelsea Futbol Kulübü ve taraftarları her zaman kalbimde olacak." değerlendirmesinde bulundu.



Abramovich, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle kulübün yönetimini Chelsea Vakfının mütevelli heyetine devretmişti.



Rus milyarder Abramovich, 2003'te İngiliz iş insanı Ken Bates'e 140 milyon sterlin ödeyerek Chelsea'nin sahibi olmuştu.



Chelsea, Abramovich döneminde yapılan yüksek bedelli transferlerin ardından 2005'te Premier Lig'de zafere ulaşarak 50 yıllık şampiyonluk özlemine son vermişti. "Maviler", Abramovich döneminde beşer kez Premier Lig ve Federasyon Kupası ile ikişer defa UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonlukları yaşamıştı.



DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI



Roman Abramovich'in 140 milyon sterlin ödeyerek satın aldığı Chelsea'nin satışa çıkarılmasının ardından en çok merak edilen konu, kulübün değeri oldu.



İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Chelsea'nin 3 milyar sterlinlik bir değere sahip olduğu belirtildi.



Abramovich, hali hazırda kulübün yönetimini mütevelli heyetine devretmiş olsa da satış prosedürlerinin haftalar hatta aylarca sürebileceği konuşuluyor.



Bunun başlıca sebeplerinden biri fiyat olarak 3 milyar euro gibi bir ücretin belirlenmesi. Otoritelerce oldukça yüksek olarak görülen bu fiyatı karşılayabilecek çok az insan olduğu tahmin ediliyor.



Kulübü satın alma potansiyeli yüksek olarak görülen isimlerden birisi Ineos Group'un kurucu Jim Ratcliffe. Monaco merkezli kimya mühendisinin 7.5 milyar euro serveti olduğu bildiriliyor.



Ratcliffe, sıkı bir Manchester United taraftarı olsa da Chelsea maçlarını yerinden takip etmeyi sevdiğini belirtiyor. Kendisi hali hazırda Fransa Ligue 1 ekibi Nice'in de sahibi...



Bir diğer potansiyel alıcı ise ABD'li Todd Boehly. Boehly, beyzbol ekibi Los Angeles Dodgers'ın ve basketbol ekibi Los Angeles Lakers'ın hissedarlarından.



Diğer iki alıcı adayı ise İsviçreli milyarder Hansjorg Wyss ve Miami Dolphins'in sahibi Stephen Ross.