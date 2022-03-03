  • USD: 14,11 - 14,14
  • EURO: 15,65 - 15,68
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Aylar sonra içini döken Sergen Yalçın'dan sitem dolu sözler...

Ünlü yorumcu Sinan Engin, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın ile yaptığı konuşmayı aktardı.

Ekleme: 3.03.2022 - 14:18 Güncelleme: 3.03.2022 - 14:25 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş ile yollarını sezon ortasında ayıran Sergen Yalçın, Beyaz TV ekranlarında spor yorumculuğu yapan Sinan Engin'e konuştu.

Engin, Sergen Yalçın'ın, 'Sen de biliyorsun Sinan ağabey, bu yönetimin bana yaptıklarını. Bütün yaz beraberdik. Sadece Beşiktaş taraftarı için imza attım. Sezon başında 1, 1.5 ay aranmadım. Sen biliyorsun.' şeklinde ifadeler kullandığını söyledi.

'AHMET BAŞKAN İYİ İNSAN AMA...'
Beşiktaş'ın bu sezonki Sporting deplasmanında Bruno Pinheiro ile görüştüğünü ve Sergen Yalçın'ın bunu bildiğini belirten Engin, 'Sergen Yalçın, 'Ben, Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm. Gidiyorlar, o teknik direktörle görüşüyorlar. Ahmet Başkan iyi insan ama, Beşiktaş'ın yönetimi bana çok şey yaptı, altımı oydu.' sözlerini kullandığını aktardı.

'BEŞİKTAŞ TARAFTARI İÇİN İMZA ATTIM'
Sinan Engin, Sergen Yalçın'ın ayrıca 'Ahmet Nur Çebi'yi yanlış yönlendiren insanlar var, Ahmet Nur Çebi ile bir sorunum yok. Ben Beşiktaş taraftarı için imza attım.' dediğini belirtti.

Sergen Yalçın dan sitem dolu sözler #2

'BEŞİKTAŞLI YÖNETİCİLER ALTIMI OYDU'
Sinan Engin, deneyimli teknik adamın bu sezon takım çalıştırmayacağını da söyledi:

'Bu sene çalışmayacağım, belki seneye de çalışmayacağım dedi. Çok şey var anlatacağım, Beşiktaşlı yöneticiler benim altımı oydu.'

Beşiktaş'ta hem lig şampiyonluğu hem de Türkiye Kupasını kazanan Sergen Yalçın, ikinci sezonunda takımı ile yollarını ayırmıştı.
Rusya, Almanya'ya gaz akışını kesti! Piyasalarda büyük panik
Rusya'nın Ukrayna işgali: Putin'in yakın çevresinde savaşı kimler yönetiyor?
Rusya ambargoyu kırmak için Çin bankalarına yöneldi!
Rusya Ukrayna savaşında son dakika!
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Dünya Bankası'ndan korkutan uyarı: Sınırların ötesine geçti
Ankaralılar karla mücadele ederken Mansur Yavaş sadece tweet atmakla meşgul!
ABD'li siyaset bilimci John Mearsheimer'den Ukrayna itirafı: Suçlu ABD ve Avrupalı müttefikleri!
Erkan Baş'tan şaka gibi barış formülü: İHA/SİHA satmayalım!
Almanya’nın Ukrayna’ya göndereceği “Strela” uçaksavar füzeleri 35 yıllık çıktı: 'Büyük bir utanç'
Başkan Erdoğan'dan KADEM 4. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar!
Ukrayna'daki Rusya saldırılarından kaçan çocuklar oyuncaklarıyla ayrıldı
İyi Partili Taylan Yıldız akla ziyan açıklamalar! Rusya'nın nükleer santral saldırısı için Başkan Erdoğan'ı suçladı!
NATO Karargahı’nda Rusya-Ukrayna zirvesi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılıyor...
HDP milletvekili Semra Güzel hakkında soruşturma başlatıldı
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine Kovid-19 genelgesi!
Putin nükleer silah açıklaması şok etkisi yarattı! Dikkat çeken çanta detayı...
Rusya'yı destekleyen Ukraynalı Belediye Başkanı Volodymyr Struk ölü bulundu!
ABD'li senatörden 'Putin'e suikast' imalı paylaşım
Ukrayna'da tarih yazdı! Türk öğrencilere sahip çıktı: Çocukların hepsi benim öz kardeşim
Kocaeli'de 15 yaşındaki zihinsel engelli kız cinsel istismara uğradı
Mart Ayı Kira Artış Oranı Ne Kadar? Kira Atış Oranı Nasıl Hesaplanır?

Mart Ayı Kira Artış Oranı Ne Kadar? Kira Atış Oranı Nasıl Hesaplanır?

Rusların havadan ve karadan vurduğu Ukrayna, uzaydan görüntülendi

Rusların havadan ve karadan vurduğu Ukrayna, uzaydan görüntülendi

İşte Rusya’ya yaptırım uygulayan teknoloji şirketleri

İşte Rusya’ya yaptırım uygulayan teknoloji şirketleri

Analizler ortaya çıkardı! Bitcoin, altına oranla ortalama 25 kat daha fazla...

Analizler ortaya çıkardı! Bitcoin, altına oranla ortalama 25 kat daha fazla...

81 ilde kullanıma alındı! 2 milyon kimlik kartına yeni düzenleme...

81 ilde kullanıma alındı! 2 milyon kimlik kartına yeni düzenleme...

Nükleer savaş tehdidi günden günde artıyor! Hangi ülke ne kadar nükleer silaha sahip?

Nükleer savaş tehdidi günden günde artıyor! Hangi ülke ne kadar nükleer silaha sahip?