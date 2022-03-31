Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor-Beşiktaş maçında Zorbay Küçük düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki Trabzonspor-Beşiktaş maçını Zorbay Küçük yönetecek.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Medical Park Stadı'nda 3 Nisan Pazar günü oynanacak maçta düdük çalacak Zorbay Küçük'ün yardımcıları Serkan Olguncan ve Ekrem Kan olacak.



Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Çağdaş Altay yapacak.



Süper Lig'in 31. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.



Kayserispor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan



Galatasaray-Karagümrük: Ali Şansalan



Giresunspor-Sivasspor: Arda Kardeşler



Altay-Antalyaspor: Yasin Kol



Kasımpaşa-Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu



Konyaspor-Göztepe: Erkan Özdamar



Alanyaspor-Rizespor: Halil Umut Meler



Başakşehir-Yeni Malatyaspor: Sarper Barış Saka



Hatayspor-Adana Demirspor: Mustafa Kürşad Filiz