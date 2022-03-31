Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor-Beşiktaş maçında Zorbay Küçük düdük çalacak.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki Trabzonspor-Beşiktaş maçını Zorbay Küçük yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Medical Park Stadı'nda 3 Nisan Pazar günü oynanacak maçta düdük çalacak Zorbay Küçük'ün yardımcıları Serkan Olguncan ve Ekrem Kan olacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Çağdaş Altay yapacak.
Süper Lig'in 31. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.
Kayserispor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
Galatasaray-Karagümrük: Ali Şansalan
Giresunspor-Sivasspor: Arda Kardeşler
Altay-Antalyaspor: Yasin Kol
Kasımpaşa-Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu
Konyaspor-Göztepe: Erkan Özdamar
Alanyaspor-Rizespor: Halil Umut Meler
Başakşehir-Yeni Malatyaspor: Sarper Barış Saka
Hatayspor-Adana Demirspor: Mustafa Kürşad Filiz
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Medical Park Stadı'nda 3 Nisan Pazar günü oynanacak maçta düdük çalacak Zorbay Küçük'ün yardımcıları Serkan Olguncan ve Ekrem Kan olacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Çağdaş Altay yapacak.
Süper Lig'in 31. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.
Kayserispor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
Galatasaray-Karagümrük: Ali Şansalan
Giresunspor-Sivasspor: Arda Kardeşler
Altay-Antalyaspor: Yasin Kol
Kasımpaşa-Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu
Konyaspor-Göztepe: Erkan Özdamar
Alanyaspor-Rizespor: Halil Umut Meler
Başakşehir-Yeni Malatyaspor: Sarper Barış Saka
Hatayspor-Adana Demirspor: Mustafa Kürşad Filiz