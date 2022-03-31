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Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor-Beşiktaş maçında Zorbay Küçük düdük çalacak.

Ekleme: 31.03.2022 - 12:58 Güncelleme: 31.03.2022 - 12:58 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki Trabzonspor-Beşiktaş maçını Zorbay Küçük yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Medical Park Stadı'nda 3 Nisan Pazar günü oynanacak maçta düdük çalacak Zorbay Küçük'ün yardımcıları Serkan Olguncan ve Ekrem Kan olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Çağdaş Altay yapacak.

Süper Lig'in 31. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

Kayserispor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

Galatasaray-Karagümrük: Ali Şansalan

Giresunspor-Sivasspor: Arda Kardeşler

Altay-Antalyaspor: Yasin Kol

Kasımpaşa-Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu

Konyaspor-Göztepe: Erkan Özdamar

Alanyaspor-Rizespor: Halil Umut Meler

Başakşehir-Yeni Malatyaspor: Sarper Barış Saka

Hatayspor-Adana Demirspor: Mustafa Kürşad Filiz
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