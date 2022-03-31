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Beyaz Gazete
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Avrupa şampiyonu oldu!

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 50 kiloda yarışan milli sporcu Evin Demirhan Yavuz, altın madalya kazandı.

Ekleme: 31.03.2022 - 21:40 Güncelleme: 31.03.2022 - 21:41 / Editör: Ozge Selin
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin ev sahipliği yaptığı şampiyonanın dördüncü gününde Evin, finalde Bulgar Miglena Georgieva Selishka ile karşı karşıya geldi.

AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU
Büyüklerde ilk kez finalde mücadele eden milli güreşçi, Bulgar rakibini tuşla yenerek altın madalya kazandı.

Kariyerinde büyükler kategorisinde ilk kez Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşayan Evin, Türk bayrağıyla minderde şampiyonluk turu attı.

DAHA ÖNCE BRONZ MADALYA ALMIŞTI
Çeyrek finalde Alman Lisa Ersel'i 11-2 yenen Evin, Rumen Emilia Alina Vuc ile yaptığı yarı final karşılaşmasını 8-5 kazanmıştı.

Avrupa şampiyonlarında daha önce iki kez üçüncülük kürsüsüne çıkan milli güreşçi, 2017 Dünya Güreş Şampiyonası'nda da bronz madalya almıştı.​​​​​​​

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