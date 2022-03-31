Abdurrahim Albayrak, adaylık için ateşi yaktı!

Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı - kırmızılı camia, başkan Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesi sonrasında zorunlu olarak seçime gitme durumunda kalmıştı. 30 Nisan'da yapılacak olan seçimler öncesi Abdurrahim Albayrak'ın kararı merak ediliyordu. Albayrak, açıklamasıyla fitili ateşledi...

Galatasaray'da hareketli saatler devam ediyor.. Başkan Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesi sonrasında tüzük gereği seçime gitme kararı alınan sarı - kırmızılı camiada gelişmeler yaşanıyor. İlk olarak Metin Öztürk'ün adaylığını Mynet'e açıklamasının ardından Abdurrahim Albayrak'tan da flaş bir hamle geldi.



Galatasaray'da merhum Mustafa Cengiz döneminde başkan yardımcılığı görevini üstlenen Abdurrahim Albayrak'ın 30 Nisan'daki seçimde aday olup olmayacağı merak konusuydu...



'ADAYLIK İÇİN ÇALIŞMA YAPIYORUM!'



Albayrak, yaptığı açıklamayla seçim ateşini yakmış oldu. Sabah'a konuşan Abdurrahim Albayrak, 'Adaylık için bir çalışma yapıyorum. Şimdilik bu kadarını söyleyeyim. Çalışmam var.' ifadelerini kullandı.



Abdurrahim Albayrak'ın Galatasaray SK yönetiminde bulunduğu 7 farklı sezonun 5'inde sarı - kırmızılılar şampiyon oldu.



İLK OLARAK METİN ÖZTÜRK AÇIKLAMIŞTI



Galatasaray'da seçime gireceğini açıklayan ilk başkan adayı Metin Öztürk olmuştu. Mynet'e konuşan Öztürk, 'Kurumsallık getireceğiz. Vaatlerle yapılanlar birbirini tutacak. İçeride çok büyük sorunlar var. Önümüzdeki sezon Avrupa geliri olmayacak. Localar nasıl satılacak? Eldeki kontratlar ne olacak? Sorunlar halı altına süpürüldü. Halının altını biz temizleyeceğiz. Rumen oyuncular alındı bunların taksitleri geliyor. Galatasaray'ın bir numaralı hedefi şampiyonluktur. Biz hem sorunları temizleyeceğiz hem uygun adımlarla hedefe gideceğiz.' demişti.



Öztürk'ün Mynet'e verdiği röportajdan öne çıkanlar şu şekilde;



SİZCE BURAK ELMAS'IN YANLIŞLARI NELERDİ?



'Saha sıfır, masa sıfır, kasa sıfır, tasa sıfır! Saha sıfır sahada sonucumuz yok 15. sıradayız. Masa sıfır, federasyon karşısında Galatasaray'ın hakları savunulamadı. Kasa sıfır o da kasa kolaylığı deyip gerçekleştiremediler. Tasa sıfır da takım 15. olmuş hala bir şey söyleyen yok, normal geliyor. Her takım bir hoca seçiyor, işler kötü gidince hocayı gönderiyor. Aynı şekilde yönetim de gidebilir bu çok normal.



'EKİBİ KURULUR KURULMAZ DAĞILDI'



Burak Elmas çok iyi bir Galatasaraylıdır. İki sene sonra yeniden seçim var. O döneme kadar yeni bir ekiple hazırlanır, yeniden başkan olur. Galatasaray'da bu yolculuk bitmez. Ekibi kurulur kurulmaz dağıldı. Para ve hoca vaadi vardı ikisi de gitti. Başkan Yardımcısı gitti, Genel Sekreter gitti, hoca gitti.



TORRENT İLE YOLLARI AYIRACAK MISINIZ?



Takım başarısız sonuç almış bunların başında da Torrent var. Bir de kontrat var. Ünal Aysal döneminde Mancini geldi. 2.2 milyon € ödediğimiz Eboue'ye lisans çıkarmadık. O dönemler artık yok. Kontratlarımız ne? Nasıl ilerleriz? Bunlara bakacağız.



'İSTİFA EDERSE ÇOK SEVİNİRİZ, ŞAMPANYAYLA KUTLARIZ'



Torrent istifa eder giderse çok seviniriz, şampanyayla kutlarız. Hem adama 2.5 milyon € tazminat ver, hem UEFA ile sorun yaşa. Kendi şirketiniz olsa yaparsınız ama Ali Sami Yen'in koltuğunda bunları yapamazsınız. Kafanıza göre takılamazsınız. Kafanıza göre takılırsanız da 6 ay sonra teneke çalar gönderirler.



FATİH TERİM'İ GÖREVE GETİRME GİBİ BİR DÜŞÜNCENİZ VAR MI?



Burası benim şirketim değil. Yönetimle birlikte karar verilecek noktalar bunlar. Ekip içeri girecek, bir hasar tespiti yapacak. Ben Messi ve Ronaldo'yu da isterim. Kaynak varsa onları da konuşuruz. Hayallerle değil gerçeklerle gitmek lazım.'