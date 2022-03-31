A Milli Takım'ın eski oyuncularından Rıdvan Bolatlı vefat etti!

A Milli Takım'ın eski oyuncularından Rıdvan Bolatlı hayatını kaybetti. Altı kez A Milli Takım formasını giyen ve 1954 Dünya Kupası finallerine katılan milli takımın kadrosunda yer alan Bolatlı, Ankara Karagücü'nün ardından uzun yıllar Ankaragücü forması giymişti.

A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Rıdvan Bolatlı hayatını kaybetti.TFF'nin internet sitesinde Bolatlı'nın vefatı dolayısıyla yayımlanan taziye mesajında, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski oyuncusu Rıdvan Bolatlı'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Rıdvan Bolatlı'ya Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, Ankaragücü Kulübü ve spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.Altı kez A Milli Takım formasını giyen ve 1954 Dünya Kupası finallerine katılan milli takımın kadrosunda yer alan Bolatlı, Ankara Karagücü'nün ardından uzun yıllar Ankaragücü forması giymişti.Rıdvan Bolatlı anısına 1-4 Nisan tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel müsabakalarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.