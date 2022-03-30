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TFF'de şok istifa! Bu sözlerle açıkladı...

TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, TFF Başkan Vekilliği ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Ekleme: 30.03.2022 - 12:40 Güncelleme: 30.03.2022 - 12:40 / Editör: Ozge Selin
TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, TFF Başkan Vekilliği ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Mehmet Baykan'ın açıklaması şu şekilde:

MHK'nin, aralarında FIFA hakemlerimizin de bulunduğu bazı hakemleri klasman dışı bırakma teklifi TFF Yönetim Kurulumuz tarafından uygulamaya konulmuştur. Ancak bu süreçte ne yazık ki konunun TFF mevzuatlarında yer alan hukuki boyutu hiç konuşulup tartışılamadan işlem gerçekleştirilmiş ve yapılan itirazlar neticesinde TFF Tahkim Kurulu'nun kararı ile de yönetim kurulumuzun aldığı karar bozulmuştur.

Hukuk işlerinden sorumlu başkan vekili ve yönetim kurulu üyeliği görevini yürüten şahsımın bu konuda bir sorumluluk üstlenmesi kanaatine varmış bulunmaktayım.

Bu nedenle TFF başkan vekilliği ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifa ediyorum.

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