  • USD: 14,65 - 14,67
  • EURO: 16,31 - 16,34
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Taha Akgül 9.kez Avrupa şampiyonu

Milli güreşçi Taha Akgül, Gürcü Geno Petriashvili'yi yenerek kariyerindeki 9. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Ekleme: 30.03.2022 - 22:31 Güncelleme: 30.03.2022 - 22:32 / Editör: Ozge Selin
Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen organizasyonda üçüncü günün son müsabakasında Taha, ezeli rakibi Gürcü Geno Petriashvili ile finalde karşılaştı. Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, Petriashvili'yi 5-2 mağlup ederek kariyerindeki 9. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Erkekler serbest stil 125 kiloda Türkiye'yi temsil eden Taha, Budapeşte'de çeyrek finalde Sırp Magomedgadzhi Nurasulov'u 5-0, yarı finalde de ev sahibi ülkeden Daniel Ligeti'yi 10-0 teknik üstünlükle yenmişti.

Taha Akgül, serbest stilde en fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan güreşçi unvanını elinde bulunduruyor.

Rio 2016'da altın, Tokyo 2020'de bronz madalya alan Taha, ayrıca kariyerinde iki dünya şampiyonluğu yaşadı.

Bakan Kurum, Paris’te düzenlenen OECD Çevre Bakanları Toplantısı’na katıldı: İklim Kanunu'nu çıkaracağız
Rusya'dan geçici ateşkes kararı: İnsani koridor açılacak
Vatandaş CHP'li Öztrak'a 'yeter artık' diyerek isyan etti: Erdoğan Avrupa ile savaşıyor bir de sizlerle savaşmasın
Pandeminin sonuna mı geliniyor? İşte coronavirüs için 3 senaryo!
'Vergi ve ekonomi paketi' TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda! Bunu yapan yandı: Ceza 5 yıla çıkıyor!
ABD'den kışkırtıcı açıklama: Putin ile Rus askeri yetkililer arasında gerilim var
30 Mart koronavirüs tablosu açıklandı!
Seçim Kanunlarında değişiklik! TBMM Genel Kurulunda kabul edildi!
İngiltere Başbakanı Johnson'dan 'Bayraktar TB2 SİHA' yorumu!
Putin imzaladı ve 'kritik yasak' geldi
Saskia Van Westhreenen: Başkan Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü verilebilir
CHP'li belediyeden tazminatını alamayınca makam aracını haczettiren işçi: Söz vermelerine rağmen işten çıkardılar
Biden ile Zelenskiy görüştü: ABD'den Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık yeni yardım sözü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Kılıçdaroğlu’nun iddialarına yalanlama
Avrupa'da enflasyon durdurulamıyor! İspanya ve Almanya'da büyük panik
Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Yurt genelinde etkili olacak!
İsmail Demir duyurdu: 'A400M Filosu' tamamlanan ilk ülke Türkiye oldu
İstanbul'daki zirve sonrası Ukrayna'dan barış sinyali: Referanduma gideceğiz
Ticaret Bakanlığı yalanladı: Kesinlikle gerçeği yansıtmamakta
Zelenskiy, Abramovich aracılığı ile Putin'e mektup gönderdi! Aldığı yanıt şaşkına çevirdi: Ona de ki...
Aşk üçgeni çıktı! Bulduğu mektuptaki aile sırrı Instagram'ı sallıyor

Aşk üçgeni çıktı! Bulduğu mektuptaki aile sırrı Instagram'ı sallıyor

Darphane'nin görev kapsamı genişletildi

Darphane'nin görev kapsamı genişletildi

İhtiyaç sahiplerine 224 milyon lira: Güzel haberi Bakan Yanık duyurdu

İhtiyaç sahiplerine 224 milyon lira: Güzel haberi Bakan Yanık duyurdu

NASA alarma geçti! Dev göktaşı dünyaya yaklaşıyor!

NASA alarma geçti! Dev göktaşı dünyaya yaklaşıyor!

Geri sayım başladı! Bakanlıktan konut ve arsa satışı

Geri sayım başladı! Bakanlıktan konut ve arsa satışı

Efsaneleri çürüten çalışma: Cep telefonu kullanımının...

Efsaneleri çürüten çalışma: Cep telefonu kullanımının...