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Polonya sahasında İsveç'i devirdi! Dünya kupası biletini kaptı!

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off turunda Polonya, sahasında İsveç'i 2-0 mağlup ederek Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri penaltıdan Robert Lewandowski ve Piotr Zielinski kaydetti.

Ekleme: 30.03.2022 - 09:22 Güncelleme: 30.03.2022 - 09:22 / Editör: Ozge Selin
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off turunda Polonya, İsveç'i konuk etti. Karşılaşmayı 2-0 kazanan ev sahibi ekip, Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

İsveç'e galibiyeti getiren golleri 49'da penaltıdan Robert Lewandowski ve 72'de Piotr Zielinski kaydetti.

İsveç'te 40 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, yedek başladığı maçta 79'da Marcus Danielson'un yerine oyuna girdi.

Polonya, Rusya'nın elemelerden men edilmesiyle direkt Play-off turu finaline çıkmıştı. İsveç ise Play-off yarı finalinde Çekya'yı 1-0 yenerek finale kalmıştı.

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenecek.
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