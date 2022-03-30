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İşte Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ülkeler...

Futbol tarihinde ilk kez kış aylarında düzenlenecek olan 2022 Katar Dünya Kupası için geri sayım sürüyor. Kasım ayında başlayacak Dünya Kupası'nda turnuvaya katılmaya hak kazanan ülkelerde yavaş yavaş belli oluyor. İşte 32 takımın mücadele edeceği Dünya Kupası'nda şu ana kadar katılmayı garantileyen ülkeler...

Ekleme: 30.03.2022 - 11:33 Güncelleme: 30.03.2022 - 11:35 / Editör: Ozge Selin
Bu yıl futbol tarihinde ilk kez kış aylarında düzenlenecek olan 2022 Katar Dünya Kupası'nda turnuvaya katılma hakkı kazanan takımlar yavaş yavaş belli oluyor. Kasım ayında başlayacak ve 32 takımın mücadele edeceği Dünya Kupası heyecanı için geri sayım sürüyor.

2022 DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2022 Dünya Kupası grup aşaması kura çekimi 1 Nisan 2022 Cuma günü yapılacak. Doha Sergi ve Kongre Merkezi'ndeki etkinliklerin yerel saatle 17:00'de başlaması planlanıyor.

Katar ile Türkiye arasında saat farkının olmaması sebebiyle kura çekimi, Türkiye'de de 17:00'den itibaren takip edilebilecek.

2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2022 Dünya Kupası'nın açılış maçı 21 Kasım 2022'de oynanacak. Ev sahibi Katar ve A Grubu'ndan başka bir takım oynayacak. Karşılaşma yerel saatle 13:00'te başlayacak.

Nisan ayında yapılacak kura çekimi ile takımların rakiplerine hazırlanmak için yaklaşık sekiz ayı olacak. Turnuva yaklaşık bir ay sürecek ve final 18 Aralık 2022'de oynanacak. Bu maç yerel saatle 18.00'de başlayacak.

1. Katar (Ev sahibi)
2. İran
3. İngiltere
4. İspanya
5. Fransa
6. Sırbistan
7. Danimarka
8. Almanya
9. Uruguay
10. Kanada
11. Ekvador
12. Japonya
13. Suudi Arabistan
14. Güney Kore
15. Hırvatistan
16. İsviçre
17. Arjantin
18. Brezilya
19. Belçika
20. Hollanda
21. Gana
22. Senegal
23. Polonya
24. Portekiz
25. Fas
26. Tunus
27. Kamerun
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