Gana'ya elenen Nijerya'da taraftalar sahayı bastı: Futbolcuları kovaladı

2006, 2010 ve 2014 Dünya Kupası’nda boy gösteren Gana, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Nijerya ile 1-1 berabere kalarak Dünya Kupası biletini aldı. Mücadelenin ardından 16 yıl sonra turnuvaya katılım hakkı elde edemeyen Nijerya'da, taraftarlar sahayı bastı ve futbolcuları kovaladı.

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri 3. turunda Nijerya sahasında Gana'yı ağırladı. 0-0 biten ilk maçın rövanşında Nijerya ile 1-1 berabere kalan Gana, Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etti.



Deplasman golüyle kazandı



Mücadelede konuk ekip 10. dakikada Thomas Partey'in attığı golle 1-0 öne geçti. 22. dakikada William Troost-Ekong, penaltıdan skoru eşitledi. Aynı zamanda bu gol maçın da son golü oldu ve karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.



Gana, deplasman golü avantajıyla 2022 Dünya Kupası'na katılım hakkı elde ederken, Nijerya ise 2006'dan sonra ilk kez turnuvaya katılamayacak.



Taraftarlar sahayı bastı



Nijerya'nın turnuvaya veda etmesinin ardından taraftarlar, sahayı bastı. Skora kızan taraftarlar, saha içinde futbolcuları kovaladı.