Aziz Yıldırım Ali Koç'un hastanesinde ameliyat oldu!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç'un hastanesinde by pass ameliyatı oldu. Ameliyatı iyi geçen Aziz Yıldırım, kısa süre sonra ise taburcu olacak.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'dan kötü haber geldi. Yıldırım, bugün özel bir hastanede bypass ameliyatı oldu.



TABURCU OLACAK

Ameliyatı iyi geçen Aziz Yıldırım'ın yakın zamanda taburcu olacağı öğrenildi.



ALİ KOÇ'UN HASTANESİNDE AMELİYAT OLDU

Son dönemde yaptığı basın toplantısıyla dikkat çeken Aziz Yıldırım'ın sürekli göndermede bulunduğu Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç'un sahibi olduğu hastanede ameliyat olması dikkat çekti.

