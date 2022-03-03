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Avrupa Süper Lig'i dönüyor mu? UEFA Başkanı Ceferin'den açıklama...

Geçtiğimiz sene gündeme getirilen ve Süper Lig adında kurulmak istenen yeni bir lig projesi UEFA ve FIFA'yı ayağa kaldırmış ve kulüplere yaptırım geleceği kararı geldikten sonra duyurlan proje rafa kalkmıştı. Yeniden gündeme gelen Avrupa Süper Lig projesi için UEFA Başkanı Ceferin'den 3 kulüp için çok sert sözler geldi

Ekleme: 3.03.2022 - 16:40 Güncelleme: 3.03.2022 - 16:42 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz sene pandeminin ortasında gündeme getirilen ve belirli takımların olacağı Avrupa Süper Lig projesine UEFA VE FIFA'dan çok büyük tepkiler gelmiş ve projeye katılan takımlara yaptırım uygulanacağı açıklanmıştı.

UEFA VE FIFA'nın kararlarının ardından geri adım bu kulüpler projeden çekildiklerini ilan etmiş ve proje rafa kalkmıştı Fakat son dönemde Avrupa Süper Lig projesi yeniden gündeme geldi.

Juventus, Barcelona ve Real Madrid'in daha önce yaptıkları ortak açıklamada, "UEFA'nın Avrupa futbolu üzerindeki tekelci zihniyetini gözler önüne seren bu kararı Avrupa Adalet Mahkemesi'ne taşıyacağız. Artık UEFA'nın tehditlerini dikkate almadan projemiz için çalışmalara devam edeceğiz." Denilmişti.

Telegraph'ta yer alan bir iddiaya göre Barcelona, Real Madrid ve Juventus Avrupa Süper Lig projesini bu hafta yeniden başlatmak istiyor.

Haberde yer alan iddiada, Juventus başkanı Andrea Agnelli'nin Perşembe günü projedeki büyük değişiklikleri açıklayacağı bilgilerine yer verildi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin: "Avrupa Süper Ligi'nde oynama kararı alan takımlar bizim turnuvalarımızda oynayamayacak."

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin: "Geçen yıl, pandeminin ortasında Avrupa Süper Ligi adında anlamsız bir fikri hayata geçirdiler. Aynı fikri, şimdi de bir savaşın ortasında hayata geçireceklerini duyuyoruz. Bu kişiler, paralel evrende yaşıyor olmalılar.

Fakat Telegraph'ın bir haberine göre, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Manchester United, Arsenal ve Tottenham, Avrupa Süper Ligi'ne dönmek istemiyor.

Haberde yer alan iddiada, Juventus başkanı Andrea Agnelli'nin Perşembe günü projedeki büyük değişiklikleri açıklayacağı bilgilerine yer verildi.

UEFA BAŞKANI ALEKSANDER CEFERİN'DEN KULÜPLERE UYARI!

"Avrupa Süper Ligi'nde oynama kararı alan takımlar bizim turnuvalarımızda oynayamayacak. Geçen yıl, pandeminin ortasında Avrupa Süper Ligi adında anlamsız bir fikri hayata geçirdiler. Aynı fikri, şimdi de bir savaşın ortasında hayata geçireceklerini duyuyoruz. Bu kişiler, paralel evrende yaşıyor olmalılar.

İNGİLİZ KULÜPLERİ PROJEYE KATILMAK İSTEMİYOR

Fakat Telegraph'ın bir haberine göre, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Manchester United, Arsenal ve Tottenham, Avrupa Süper Ligi'ne dönmek istemiyor.
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