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Arda Güler için tarihi bonservis bedeli! Yok artık...

Fenerbahçe'nin geleceği olarak addedilen Arda Güler için transfer teklifi gelmesi halinde istenecek rakam belli oldu. Okuyanların dudak uçuklattığı bonservis bedeli, 17 yaşındaki Arda Güler için üzerinde baskı oluşturabileceği konusunu da gündeme getirdi.

Ekleme: 29.03.2022 - 20:20 Güncelleme: 29.03.2022 - 20:30 / Editör: Ozge Selin
17 yaşındaki genç oyuncu Arda Güler performansı ile Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi. Fenerbahçe'de farklı yetenekleri ile Türk futbolunun önümüzdeki yıllar içinde büyük başarılara imza atacak ismi olarak gösteriliyor. Geçtiğimiz günlerde Güler ile sözleşme yenileyen Fenerbahçe'nin de oyuncuyu serbest bırakma bedeli öğrenildi.

30 MİLYON EURO'YA SERBEST

Yetenekli oyuncu Arda Güler'in serbest kalma bedeli de belli oldu. Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'nin genç oyuncu Güler'in serbest kalma bedelini 30 milyon olarak belirledi.

ARSENAL'DEN TEKLİF, BARCELONA TAKİPTE

Türkiye Gaztesi'nin haberien göre sarı-lacivertlilerin genç oyuncusu Arda Güler, Avrupa ekiplerinin radarında.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre; 17 yaşındaki oyuncu için Arsenal'in teklifte bulunduğu belirtildi. Öte yandan İspanyol Sport gazetesinde yer alan habere göre ise Barcelona da Arda Güler'i gündemine aldı.

ARDA GÜLER'İN FENERBAHÇE KARNESİ

Arda Güler, sarı-lacivertli formayla bu sezon 11 resmi karşılaşmanın 2'sinde ilk 11'de yer aldı. Genç yıldız, bu maçlarda takımına 1 gol ve 4 asistle katkı sağladı.

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