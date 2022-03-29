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Acun Ilıcalı küme düşme korkusu sardı! Süper Lig'den istediği 3 isim ortaya çıktı

İngiliz basınının yaptığı habere göre, Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu Hull City'nin Süper Lig'den üç futbolcuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Ekleme: 29.03.2022 - 15:41 Güncelleme: 29.03.2022 - 15:48 / Editör: Ozge Selin
Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Championship'te topladığı 41 puanla 20. sırada yer alan Hull City, teknik direktör Shota Arveladze'nin istekleri doğrultusunda transferleri bitirecek.

Hull Live ve The72'de yer alan habere göre Hull City, Süper Lig'den üç oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor.

Acun Ilıcalı küme düşme korkusu sardı! Süper Lig'den istediği 3 isim ortaya çıktı

İLK ADAYLAR BABEL VE ZAJC
Hull City'nin ilk hedefi, sezon sonu Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan Ryan Babel. Geçmişte Liverpool ve Fulham formalarıyla Premier Lig'de top koşturan 35 yaşındaki tecrübeli oyuncuyla, yaz döneminde görüşme yapılacak.

Haberde ayrıca, ara transfer döneminde adı Hull City ile anılan bir başka futbolcu Miha Zajc'a da yer verildi.

HATAYSPOR'DAN TRAORE DE LİSTEDE
Hull City ayrıca Hatayspor'un Malili yıldızı Adama Traore ile de ilgileniyor. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu sezon sonunda serbest kalacak.

Hull City oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor. Kariyeri boyunca Monaco Lille, Rio Ave, Metz ve Cercle Brugge gibi kulüplerin formasını giyen Traore, bu sezon çıktığı 17 lig maçında 1 gol atıp 3 asist yaptı.
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