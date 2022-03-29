A Milli Takımımız, özel maçta İtalya'yı ağırlıyor! İlk 11’ler belli oldu…

A Milli Futbol Takımı, Konya'da İtalya ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Türkiye ve İtalya’nın 11’leri…

Dünya Kupası play-off turunda Portekiz'e 3-1 mağlup olarak elenen Türkiye, Kuzey Makedonya'ya 1-0 mağlup olan İtalya ile özel maçta karşılaşacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadele, TRT Spor ekranlarından naklen yayımlanacak.



Ay-yıldızlı ekipte, milli takım kariyerine nokta koyduğunu açıklayan Burak Yılmaz kadroda yer almazken, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Almanya doğumlu oyuncu Salih Özcan aday kadroya dahil edildi.



İLK 11'LER BELLİ OLDU



TÜRKİYE: Altay, Ozan, Merih, Çağlar, Mert Müldür, Dorukhan, Hakan, Rıdvan, Cengiz, Kerem, Enes



İTALYA: Donnarumma, De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi, Pessina, Cristante, Tonali, Zaniolo, Scamacca, Raspadori.