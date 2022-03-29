A Milli Takım, hazırlık maçında İtalya’ya mağlup oldu! Son dakikalardaki baskı yetmedi

2022 Dünya Kupası play-off turunda Portekiz’e elenen A Milli Takımımız, özel maçta İtalya ile karşı karşıya geldi. Konya’da oynanan karşılaşma, İtalya’nın 3-2’lik üstünlüğüyle sona erdi. Millilerin gollerini Cengiz Ünder ve Serdar Dursun kaydetti.

Dünya Kupası yolunda Portekiz'e play-off turunda mağlup olarak büyük bir hayal kırıklığı yaşayan A Milli Takım, İtalya ile özel maçta karşılaştı.



Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya Cengiz Ünder'in golüyle başlayan milliler, üstünlüğünü koruyamadı.



İtalya, 35 ve 39. dakikalarda Cristante ve Raspadori'nin golleriyle maçta skoru 2-1'e getirerek öne geçti.



İkinci yarıda da golü bulan İtalya Milli Takımı, yine Raspadori ile skoru 3-1 yapmayı başardı.



Maçın son dakikalarına girilirken oyuna sonradan dahil olan Serdar Dursun, milli takımın 2. golünü attı ve maçın skorunu 3-2 olarak belirledi.



