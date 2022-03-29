  • USD: 14,79 - 14,82
  • EURO: 16,31 - 16,34
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

A Milli Takım, hazırlık maçında İtalya’ya mağlup oldu! Son dakikalardaki baskı yetmedi

2022 Dünya Kupası play-off turunda Portekiz’e elenen A Milli Takımımız, özel maçta İtalya ile karşı karşıya geldi. Konya’da oynanan karşılaşma, İtalya’nın 3-2’lik üstünlüğüyle sona erdi. Millilerin gollerini Cengiz Ünder ve Serdar Dursun kaydetti.

A Milli Takım, hazırlık maçında İtalya’ya mağlup oldu! Son dakikalardaki baskı yetmedi
Ekleme: 29.03.2022 - 23:48 Güncelleme: 29.03.2022 - 23:58 / Editör: Ozge Selin
Dünya Kupası yolunda Portekiz'e play-off turunda mağlup olarak büyük bir hayal kırıklığı yaşayan A Milli Takım, İtalya ile özel maçta karşılaştı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya Cengiz Ünder'in golüyle başlayan milliler, üstünlüğünü koruyamadı.

İtalya, 35 ve 39. dakikalarda Cristante ve Raspadori'nin golleriyle maçta skoru 2-1'e getirerek öne geçti.

İkinci yarıda da golü bulan İtalya Milli Takımı, yine Raspadori ile skoru 3-1 yapmayı başardı.

Maçın son dakikalarına girilirken oyuna sonradan dahil olan Serdar Dursun, milli takımın 2. golünü attı ve maçın skorunu 3-2 olarak belirledi.

A Milli Takım, hazırlık maçında İtalya’ya mağlup oldu! Son dakikalardaki baskı yetmedi
CHP’li belediyenin işten çıkardığı personel makam aracını haczettirdi
Zelenskiy'den müzakere açıklaması: Olumlu sinyaller var
Bakan Dönmez'den, 'Karadeniz gazı' açıklaması
Melih Gökçek'den çok konuşalacak önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’den önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan çok net S-400 mesajı: O dosyayı kapattık!
Edirne'de aynı aileden 4 kişi ölü bulunmuştu! Katliamın detayları ortaya çıktı
29 Mart koronavirüs tablosu belli oldu
16 yıl önce kayıp ihbarı yapılmıştı! Serap Başer'in cesedi parçalanmış halde bulundu
Yeşil dönüşüme TOGG damgası! Yerli otomobil ilk kez görücüye çıkacak
Bodrum'da kadını darp eden CHP'li tutuklandı
Ukrayna ile müzakere sonrası Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Türkiye'ye minnettarız
Araç sahipleri dikkat! Sadece 2 gün kaldı...
Otobüs yolda su boruda gidemiyor! İBB bakım çalışmasında İSKİ'nin su borusunu patlattı!
Bakanlıktan Yap-İşlet-Devret modeli ile ilgili eleştiri haberlerine sert tepki: Takdir etmeleri beklenemezdi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan tarihi zirve sonrası flaş mesajlar
Ankara'da ByLock operasyonu! Evlere kod göndermişler!
Kılıçdaroğlu’nun avukatına 'Cumhurbaşkanı’na hakaretten' dava
Alman gazeteci Weimer'den 'Haftanın Şahsiyeti Erdoğan'
Rusya'dan Karadeniz'de mayın uyarısı: Tehdit devam ediyor

Rusya'dan Karadeniz'de mayın uyarısı: Tehdit devam ediyor

İstanbul Boğazı trafiğe kapatılmıştı! Yeni açıklama geldi

İstanbul Boğazı trafiğe kapatılmıştı! Yeni açıklama geldi

Arda Turan'dan manidar paylaşım: 'Gidiyorum...'

Arda Turan'dan manidar paylaşım: 'Gidiyorum...'

Et ve Süt Kurumu'nda görev değişimi! Osman Uzun görevden alındı

Et ve Süt Kurumu'nda görev değişimi! Osman Uzun görevden alındı

THY'den Polonya bilgilendirmesi: Aşı ve test zorunluluğu...

THY'den Polonya bilgilendirmesi: Aşı ve test zorunluluğu...

Xiaomi kullanıcıları dikkat!

Xiaomi kullanıcıları dikkat!